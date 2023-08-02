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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Уитни Уилсон рассказала о приставаниях со стороны певицы Лиззо

2 августа 2023, 09:17
Бывшая руководительница американской певицы и актрисы Лиззо поддержала обвинения в сексуальном домогательстве против своей бывшей подопечной.

Уитни Уилсон заявила, что она стоит на стороне танцоров, которые не боялись высказать свои жалобы на домогательства со стороны Лиззо. Бывшая директор призналась в том, что и сама испытывала неприятности от певицы, пишет ИА RuNews24.ru

«Я уже почти три года не работаю в этой сфере по серьезным причинам. Я поддерживаю танцоров и приветствую их отвагу, так как сама пережила подобное», — объяснила Уилсон.

Еще одна танцовщица, сотрудничавшая с Лиззо, Кортни Холлинквест, рассказала, что она также испытывала давление, но не решилась участвовать в судебном процессе.

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