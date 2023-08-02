Уитни Уилсон рассказала о приставаниях со стороны певицы Лиззо

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Уитни Уилсон заявила, что она стоит на стороне танцоров, которые не боялись высказать свои жалобы на домогательства со стороны Лиззо. Бывшая директор призналась в том, что и сама испытывала неприятности от певицы, пишет ИА RuNews24.ru
«Я уже почти три года не работаю в этой сфере по серьезным причинам. Я поддерживаю танцоров и приветствую их отвагу, так как сама пережила подобное», — объяснила Уилсон.
Еще одна танцовщица, сотрудничавшая с Лиззо, Кортни Холлинквест, рассказала, что она также испытывала давление, но не решилась участвовать в судебном процессе.