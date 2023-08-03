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Posted 3 августа, 02:37

Published 3 августа, 02:37

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

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«Ирония судьбы», или «С легким бытом»: Руководство, как стать хорошим соседом

3 августа 2023, 02:37
Выпускники приморских школ и лицеев скоро станут студентами. Первый опыт соседства они получат после заселения в общежития. С какими проблемами совместной жизни им придется столкнуться — рассказывает «Восток-Медиа».
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Люди

Согласно опросу платформы «Неравнодушный человек», в общежитиях живет четверть российских студентов. При этом большинство из них недовольны условиями проживания. Причины могут быть разными — некачественный ремонт, тараканы или отсутствие личного пространства. Но чаще всего студентов возмущает поведение людей, далеких от правил приличия. Учащиеся приморских вузов рассказали корреспонденту издания, каких положительных качеств не хватает их соседям.

Елена из ВВГУ ценит уединение. Но людьми, которые это понимают, она дорожит еще больше.

«Важно, чтобы можно было отдохнуть от человека».

Иван из Дальрыбвтуза слушает классику и рок, но только в наушниках. Он всегда был недоволен соседями, которые поступали иначе.

«Никакой громкой музыки».

Денису из ДВФУ важно, чтобы люди чувствовали настроение друг друга. С эмпатией и сопереживанием легко избегать ссор и драк.

«Нужно не быть эгоистом и думать больше об окружающих, чем о себе».

Василина из ТГМУ говорит о важности общения. Хорошо, когда с соседом можно поговорить и разделить печаль и радость.

«Мы социальные существа, и нужно преодолевать себя».

У каждого свой опыт совместного проживания. Но весь он сводится к одному — нужно понимать, как действия отражаются на людях и что можно чувствовать, будучи на их месте.

#Общество#Люди#Новости#Приморский край
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