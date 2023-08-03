«Ирония судьбы», или «С легким бытом»: Руководство, как стать хорошим соседом

Согласно опросу платформы «Неравнодушный человек», в общежитиях живет четверть российских студентов. При этом большинство из них недовольны условиями проживания. Причины могут быть разными — некачественный ремонт, тараканы или отсутствие личного пространства. Но чаще всего студентов возмущает поведение людей, далеких от правил приличия. Учащиеся приморских вузов рассказали корреспонденту издания, каких положительных качеств не хватает их соседям.