Если учитывать все эти факторы, то Фрунзенский район Владивостока можно охарактеризовать как элитный и самый дорогой для проживания. Рядовому владивостокцу купить квартиру здесь не по карману. Более плотной застройкой и высокой урбанизацией отличается Первомайский район. Цены на квартиры здесь умеренные, но экологическая и криминогенная обстановка оставляет желать лучшего.