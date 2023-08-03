Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:19
Территориально Владивосток делится на пять крупных районов. Все они различаются по степени комфортности проживания в зависимости от состояния экологии, удаленности от центра, наличия инфраструктуры, криминогенной обстановки, цен на недвижимость и съем жилья.
Если учитывать все эти факторы, то Фрунзенский район Владивостока можно охарактеризовать как элитный и самый дорогой для проживания. Рядовому владивостокцу купить квартиру здесь не по карману. Более плотной застройкой и высокой урбанизацией отличается Первомайский район. Цены на квартиры здесь умеренные, но экологическая и криминогенная обстановка оставляет желать лучшего.
Поэтому в рейтинге лучших мест для проживания во Владивостоке мы оставили всего три городских района.
Самым комфортным для проживания районом Владивостока считается Первореченский. Рельеф здесь довольно пологий, холмистость менее выраженная, недалеко центр города, все основные городские достопримечательности и развлечения.
Основное преимущество — жилые кварталы расположены вдоль крупнейшей транспортной развязки Владивостока. Но это создает и неудобства для местных жителей из-за постоянных пробок на дороге.
Самая престижная часть района — северная, в простонародье называемая «Столетие». Плюсом проживания в Первореченском считается хорошая экология. Здесь большое количество мест для отдыха и прогулок, много зелени, к тому же район удален от промышленных зон.
В Первореченском большой выбор жилья, как в старых домах советской застройки, так и в новостройках. Но местные жители жалуются на нехватку парковочных мест возле домов и плохой сервис на СТО и автомойках.
Совет. Выбирая для проживания Первореченский район, учитывайте, что постоянные заторы на дорогах могут сильно усложнить жизнь. Придется корректировать график поездок на работу или в школу с учетом пробок.
Цены на жилье в Первореченском достаточно высокие. В июле 2023 года стоимость квартир в среднем составляет 170 тыс. рублей за квадратный метр.
Самые дорогие — однокомнатные квартиры и студии. Их цена достигает в 2023 году 8–9,5 млн рублей. Но можно найти однокомнатное жилье и на вторичном рынке в старом фонде от 3 млн рублей, двухкомнатные квартиры — от 6 млн рублей, «трёшки» — от 8 млн рублей.
Снять жилье в Первореченском в 2023 году можно за сумму от 6,5 до 10 тыс. рублей в месяц. Это касается студий и однокомнатных квартир. Выбор двухкомнатных квартир в аренду меньше. Здесь цена начинается от 22 тыс. рублей в месяц.
Самый молодой район города, расположенный в северо-восточной части Владивостока. Характеризуется удобным географическим местоположением и экологичностью, обилием на территории санаторно-оздоровительных центров.
Активно развивающийся район Владивостока с разветвленной образовательной и медицинской инфраструктурой, большим количеством новостроек. Очень уютное и комфортное место для проживания с зелеными зонами и уютными коттеджными поселками, чистым морским воздухом и удаленностью от центра и промышленных зон.
Однако удаленность от центра имеет и свои неудобства. Транспортное сообщение по маршрутам, ведущим в основные районы Владивостока, здесь налажено недостаточно.
В Советском районе много современных новостроек, но можно купить жилье и в старом фонде. За 5,5–6 млн рублей в 2023 году здесь можно приобрести как однокомнатную квартиру в новом доме, так и «двушку» в домах советской постройки.
В новостройках есть и бюджетные варианты жилья — например квартиры со свободной планировкой под отделку. Но владивостокцы жалуются, что в бюджетных вариантах часто попадаются варианты квартир, имеющих совмещенный санузел.
Арендовать однокомнатную квартиру в Советском можно в 2023 году в среднем за 15–18 тыс. рублей в месяц. «Двушки» сдаются в основном за 20 тыс. рублей в месяц.
Это центральный район Владивостока, где все время кипит жизнь и откуда рукой подать до местных достопримечательностей. Здесь развитая инфраструктура, множество детских, медицинских, развлекательных учреждений.
Ленинский удобен для проживания, поскольку находится в самом центре города. Из других преимуществ — прекрасные пейзажи, вид на город и бухту, множество мест для пеших прогулок и достопримечательностей.
Но близость к центру Владивостока и достопримечательностям привлекает сюда и множество туристов, что создает неудобства для местных жителей. Постоянные пробки и шум, нехватка парковочных мест, высокие цены на жилье и его аренду — основные минусы проживания в Ленинском районе Владивостока.
К минусам также можно отнести и состояние экологии. Несмотря на достаточное количество парков, Ленинский нельзя назвать зеленой зоной. Здесь высокая загазованность и над домами часто зависает смог.
Купить однокомнатную квартиру в старом фонде Ленинского района в 2023 году во Владивостоке можно в среднем за 4–5 млн рублей, в новостройке — за 8–9 млн рублей. Примерно такие же цены на двухкомнатные квартиры в зависимости от планировки жилья.
Стоимость посуточной аренды выше, чем в других районах, из-за постоянного наплыва туристов. Но если снимать жилье надолго, то ежемесячно аренда будет обходиться примерно в 12–15 тыс. рублей за «однушку».
Совет. Близость к морю и прекрасные виды на бухту Владивостока — одно из главных преимуществ Ленинского района. Но такое местоположение может создать неудобство в зимнее время — местные жители отмечают сильные ветра и постоянное «засаливание» окон.