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В борьбу за «Динамо-Кубок» вместе с «Урсой»

3 августа 2023, 06:04
Генеральным партнером «Динамо-Кубка» Приморского края по футболу в 2023 году станет Фабрика мороженого «Урса»! Футболистов, а главное — болельщиков, ждут приятные и вкусные подарки, которыми угостит «Урса».

В этом году за победу в одном из популярных футбольных турниров Приморского края сразятся 16 команд. Первые игры 1/8 финала пройдут уже в следующие выходные 12–13 августа.

«Футбольный „Динамо-Кубок“ вновь дает шанс молодым приморским футболистам проявить себя, попасть на глаза тренерам профессионального клуба и получить приглашение в команду „Динамо-Владивосток“. А наша Фабрика мороженого „Урса“ всегда поддерживает и заботится о талантливых приморцах. Поэтому мы с радостью и интересом выступаем партнерами одного из главных турниров футбольной семьи Приморья», — сообщил представитель Фабрики мороженого «Урса» Диана Егорова.

Специально для болельщиков, которые будут внимательно следить за розыгрышем «Динамо-Кубка» Фабрика мороженого «Урса» приготовила сладкие подарки. Их еженедельно будут получать победители конкурса прогнозистов, который пройдет в социальных сетях «Динамо-Кубка». Также болельщики смогут выбрать лучшего игрока каждой стадии «Динамо-Кубка», которого также ждут подарки от «Урсы».

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» ВКонтакте и Telegram.

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#Общество#Новости#Приморский край#Владивосток
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