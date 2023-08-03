В борьбу за «Динамо-Кубок» вместе с «Урсой»

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В этом году за победу в одном из популярных футбольных турниров Приморского края сразятся 16 команд. Первые игры 1/8 финала пройдут уже в следующие выходные 12–13 августа.
«Футбольный „Динамо-Кубок“ вновь дает шанс молодым приморским футболистам проявить себя, попасть на глаза тренерам профессионального клуба и получить приглашение в команду „Динамо-Владивосток“. А наша Фабрика мороженого „Урса“ всегда поддерживает и заботится о талантливых приморцах. Поэтому мы с радостью и интересом выступаем партнерами одного из главных турниров футбольной семьи Приморья», — сообщил представитель Фабрики мороженого «Урса» Диана Егорова.
Специально для болельщиков, которые будут внимательно следить за розыгрышем «Динамо-Кубка» Фабрика мороженого «Урса» приготовила сладкие подарки. Их еженедельно будут получать победители конкурса прогнозистов, который пройдет в социальных сетях «Динамо-Кубка». Также болельщики смогут выбрать лучшего игрока каждой стадии «Динамо-Кубка», которого также ждут подарки от «Урсы».