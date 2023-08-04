Избирком Приморья: выборы губернатора будут прозрачными и понятными гражданам

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До выборов губернатора Приморского края остался без малого один месяц: проводиться они будут в течение трёх дней — 8, 9 и 10 сентября. Однако планомерную и поэтапную подготовку избирательной системы к такому важному для края событию можно увидеть уже сейчас.
Сегодня, 4 августа, Избирком Приморья утвердил текст бюллетеня для голосования на выборах главы региона. Предварительно с ним ознакомили кандидатов на главный пост в крае, которые лично заверили макет своей подписью в знак согласия с указанными в нём данными о себе. Следующий этап — изготовление бюллетеней.
«Решением комиссии уже определено количество изготавливаемых бюллетеней, которое составляет 1 406 200 экземпляров. Бюллетени будут двух видов: обычные, к которым все уже успели привыкнуть, и для КОИБов (автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней — прим. ред.)», — сообщила председатель Крайизбиркома Татьяна Гладких в ходе брифинга.
Председатель ИК ПК напомнила, что одним из принципов проведения выборов является прозрачность работы территориальных и участковых избирательных комиссий. В этом году она будет обеспечиваться возможностью наблюдать за происходящим непосредственно на участках. Правом наблюдать за ходом голосования и подведением его итогов наделены кандидаты, представители выдвинувших их партий, а также наблюдатели от Общественной палаты Приморского края, которые пройдут соответствующее обучение.
Кроме того, каждый избирательный участок региона будет оснащён системой видеофиксации. Такая необходимость появилась в связи с проведением голосования в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.
Также Татьяна Гладких отметила, что в регионе на выборах губернатора уже образованы 1265 стационарных избирательных участков, а кроме того, планируется создать 37 участков в местах пребывания граждан (аэропорт, СИЗО, медучреждения и пр.) и более 200 участков на судах, которые в дни проведения голосования будут находиться в море. Позаботятся и о маломобильных гражданах.
«К этому году мы существенно продвинулись в вопросе переноса избирательных участков на первые этажи для удобства маломобильных граждан. Участков, которые не отвечают этому требованию, остались единицы. Кроме того, для граждан, имеющих проблемы со зрением, определены избирательные участки, где будут размещены материалы с увеличенным шрифтом и шрифтом Брайля», — добавила председатель крайизбиркома.
Мероприятия в рамках подготовки к предстоящим выборам губернатора будут продолжаться весь август. В частности, к середине месяца планируется завершить изготовление всех бюллетеней, а с 12 августа официально начинается агитация на каналах телевидения и радио, которая продлится вплоть до 7 сентября включительно.
«Нужно помнить, что нарушения при агитации в СМИ и ответственность за них могут быть совершенно различными: от предупреждения до отмены регистрации кандидата или даже административной и уголовной ответственности. Ограничений в рамках периода очень много. Однако все наши кандидаты опытные, и мы уверены, что проблем с проведением агитации у них не будет», — подчеркнула Татьяна Гладких.
В крайизбиркоме добавили, что и дальше намерены подробно информировать избирателей о проведении подготовки к выборам губернатора Приморского края.
Алексей Писарев