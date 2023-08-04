Избирком Приморья: выборы губернатора будут прозрачными и понятными гражданам

Также Татьяна Гладких отметила, что в регионе на выборах губернатора уже образованы 1265 стационарных избирательных участков, а кроме того, планируется создать 37 участков в местах пребывания граждан (аэропорт, СИЗО, медучреждения и пр.) и более 200 участков на судах, которые в дни проведения голосования будут находиться в море. Позаботятся и о маломобильных гражданах.