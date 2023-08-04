«Я живу в „Пряниках“»: ТОП-9 самых неоправданных названий ЖК во Владивостоке

В какой-то степени это так, но их там не такое огромное количество, чтобы давать такие громкие «говорящие» названия. Да и «арты» от застройщиков не совсем сходятся с тем, что получается на самом деле. Например, ЖК «Кленовый» расположен недалеко от ТЦ «Луговая». Откуда в этих окрестностях возьмётся кленовая роща? Но, в оправдание застройщиков, можем сказать, что они не соврали, а просто приукрасили будущую реальность.