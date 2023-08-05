«Покатались»: приморцы беспокоятся о росте цен на автомобили

Posted 5 августа, 02:33
Published 5 августа, 02:33
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
С 1 августа в России вырастет утилизационный сбор. По мнению экспертов, такое нововведение сокращает количество «серых» сделок на отечественном рынке и поддерживает российских производителей.
Минимальная сумма сбора составит 3 тысячи рублей. Но может достичь и полумиллиона. На размер тарифа будет влиять категория транспортных средств и объемы их двигателей.
«Изменение размера утилизационного сбора не повлияет на ценообразование „Lada“», — заявили в компании «АвтоВаз».
Этой и другим компаниям были обещаны меры господдержки.
В настоящее время в Приморье, согласно популярным профильным сайтам купли-продажи авто, спрос на приобретение иномарок возрос.
Ярослав Гуляев