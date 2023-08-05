zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа, 02:33

Published 5 августа, 02:33

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Изображение материала

«Покатались»: приморцы беспокоятся о росте цен на автомобили

5 августа 2023, 02:33
Новые показатели утилизационного сбора могут серьезно ударить по карману приморских автолюбителей. Сколько придется заплатить за новую иномарку выясняло «Восток-Медиа».

С 1 августа в России вырастет утилизационный сбор. По мнению экспертов, такое нововведение сокращает количество «серых» сделок на отечественном рынке и поддерживает российских производителей.

Минимальная сумма сбора составит 3 тысячи рублей. Но может достичь и полумиллиона. На размер тарифа будет влиять категория транспортных средств и объемы их двигателей.

«Изменение размера утилизационного сбора не повлияет на ценообразование „Lada“», — заявили в компании «АвтоВаз».

Этой и другим компаниям были обещаны меры господдержки.

В настоящее время в Приморье, согласно популярным профильным сайтам купли-продажи авто, спрос на приобретение иномарок возрос.

Ярослав Гуляев

#Экономика#Автомобили#Новости#Приморский край
Подпишитесь
Что тоннами завозят из Китая в Приморье?
12 июля, 01:06
Во Владивостоке пройдет форум малых городов и исторических поселений
12 июля, 00:41
В список Forbes попал ещё один приморец
11 июля, 23:22
«Земля ушла из-под колёс»: в Приморье перевернулся грузовик — видео
11 июля, 07:52
Чайки стонут перед бурей: целое нашествие пернатых попало на видео во Владивостоке
11 июля, 07:50
Уже более 1 миллиарда рублей на рождение второго ребёнка получили жители Приморья
11 июля, 07:16