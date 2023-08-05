Скверы и парки во Владивостоке ремонтируют ударными темпами

В мэрии отметили, что всего в 2023 году отремонтируют 6 общественных пространств, в их числе — территория близ озера на Сафонова. Здесь уже готовы красивые пешеходные дорожки, основание под смотровую площадку, побережье. А ещё здесь живут черепашки. Заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Лилия Гиззятова рассказала, что за местными маленькими обитателями очень любят наблюдать жители района. Они стали настоящей изюминкой, поэтому смотровая площадка, которая расположится прямо на озере, будет как нельзя кстати.