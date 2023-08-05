Скверы и парки во Владивостоке ремонтируют ударными темпами

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В мэрии отметили, что всего в 2023 году отремонтируют 6 общественных пространств, в их числе — территория близ озера на Сафонова. Здесь уже готовы красивые пешеходные дорожки, основание под смотровую площадку, побережье. А ещё здесь живут черепашки. Заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Лилия Гиззятова рассказала, что за местными маленькими обитателями очень любят наблюдать жители района. Они стали настоящей изюминкой, поэтому смотровая площадка, которая расположится прямо на озере, будет как нельзя кстати.
Следующий объект в списке на реконструкцию — парк в Снеговой Пади. Здесь уже закончили с разбором ненужных конструкций и приступили к созданию пешеходных дорожек. К концу 2023 года это место обзаведётся лестничными маршами, дорожками, уличным освещением. Кроме того, специалисты озеленят локацию и построят три видовые площадки.
Тарас Фищук отметил, что именно здесь темп работ нужно ускорить, а также поставить специальные ограждения во избежание несчастных случаев.
Следом заместитель мэра осмотрел сквер в Трудовом. Сейчас это место уже является точкой притяжения людей, ведь тут проходят различные мероприятия. Из готового — аккуратные дорожки, освещение, озеленение и сцена. В планах доделать: детскую и спортивную площадки, лавочки и урны. С этим сотрудники подрядной компании справятся к концу августа.
Тарас Фищук обратил внимание подрядчика на вынос асфальта на бордюры и примыкание покрытий. Недочеты надо устранить в ближайшее время, уже к 1 сентября территория должна радовать жителей посёлка.
Не обделен вниманием и парк Сергея Лазо на Санаторной. Здесь есть новая пешеходная зона, фонари, танцплощадка, лавочки и урны, раздевалки в пляжной зоне, спасательные вышки. Тут будут проводить кинопоказы, концерты и другие мероприятия для людей всех возрастов.