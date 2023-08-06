АЗС ННК полностью обеспечены топливом в Приморье

В Компании заявили, что обеспеченность региона высококачественным топливом на АЗС «ННК» производится в полном объеме. Причин для волнения автолюбителей нет. В связи с резким ростом цен независимых операторов, воспользовавшихся наплывом туристов в Приморский край, вся нагрузка по обеспечению потребителей АЗС в регионе легка на «ННК-Приморнефтепродукт». Запасы топлива стабильно поддерживаются на нефтебазах и АЗС. Также на линию выведено более 30 бензовозов.