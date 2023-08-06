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АЗС ННК полностью обеспечены топливом в Приморье

6 августа 2023, 09:00
Фото: zr.media
Информация, появившаяся в ряде СМИ, о якобы дефиците АИ-95 на АЗС ННК в Приморье, оказалась недостоверной.

В Компании заявили, что обеспеченность региона высококачественным топливом на АЗС «ННК» производится в полном объеме. Причин для волнения автолюбителей нет. В связи с резким ростом цен независимых операторов, воспользовавшихся наплывом туристов в Приморский край, вся нагрузка по обеспечению потребителей АЗС в регионе легка на «ННК-Приморнефтепродукт». Запасы топлива стабильно поддерживаются на нефтебазах и АЗС. Также на линию выведено более 30 бензовозов.

Сеть АЗС ННК — крупнейшая на Дальнем Востоке. У компании — более 400 АЗС от Байкала до Камчатки и собственный нефтеперерабатывающий завод в Хабаровске. Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки от ХНПЗ до бензобака и подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями, проверками, в том числе — государственными службами.

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