АЗС ННК полностью обеспечены топливом в Приморье

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В Компании заявили, что обеспеченность региона высококачественным топливом на АЗС «ННК» производится в полном объеме. Причин для волнения автолюбителей нет. В связи с резким ростом цен независимых операторов, воспользовавшихся наплывом туристов в Приморский край, вся нагрузка по обеспечению потребителей АЗС в регионе легка на «ННК-Приморнефтепродукт». Запасы топлива стабильно поддерживаются на нефтебазах и АЗС. Также на линию выведено более 30 бензовозов.
Сеть АЗС ННК — крупнейшая на Дальнем Востоке. У компании — более 400 АЗС от Байкала до Камчатки и собственный нефтеперерабатывающий завод в Хабаровске. Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки от ХНПЗ до бензобака и подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями, проверками, в том числе — государственными службами.