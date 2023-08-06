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Художники из Ярославля расписывают храм во Владивостоке

6 августа 2023, 01:13
Ярославские художники заканчивают роспись Спасо-Преображенского собора во Владивостоке. Согласно проекту, им нужно было сочетать два стиля живописи.

Над росписью трудятся специалисты ярославской иконописной мастерской. По данным местного «Городского телеканала», художники должны были сочетать два стиля — неорусский и модерн.

Больше четырех месяцев мастера работали над 22 иконами, расположенными на стенах собора, и 54 иконами у иконостаса. Теперь ими украшены 800 квадратных метров.

Трудоемкая и сложная роспись почти завершена. В день великого христианского праздника Преображения Господне, 19 августа, здесь пройдет первая служба.

#Общество#Культура#Новости#Приморский край#Владивосток
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