Художники из Ярославля расписывают храм во Владивостоке

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
Над росписью трудятся специалисты ярославской иконописной мастерской. По данным местного «Городского телеканала», художники должны были сочетать два стиля — неорусский и модерн.
Больше четырех месяцев мастера работали над 22 иконами, расположенными на стенах собора, и 54 иконами у иконостаса. Теперь ими украшены 800 квадратных метров.
Трудоемкая и сложная роспись почти завершена. В день великого христианского праздника Преображения Господне, 19 августа, здесь пройдет первая служба.