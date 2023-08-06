«Панорамные окна с видом на нищих»: ТОП самых дорогих домов Владивостока

Posted 6 августа, 07:31
Published 6 августа, 07:31
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Дом и земельный участок «созданы по уникальному дизайн-проекту, обеспечивающему уют и уединенность от городской суеты и при этом позволяющему наслаждаться прекрасными видами города». Площадь апартаментов — 207 кв. м. Из особенностей: есть сауна, бойлерная, две спальни, кабинет. Собственник заявляет о шаговой доступности к магазинам, круглосуточному супермаркету, торговому и медицинскому центру, аптеке, кафе, частному детскому саду и школе английского языка. За трехэтажного красавца в районе Нагорного парка просят 300 миллионов рублей.
Не просто дом, а целый комплекс продают в элитном «закутке» Седанки. В предложение входит банный комплекс с бассейном, домашний ресторан, хамам, полноценный гостевой дом. Сам дом расположен на территории парка и имеет отдельный въезд. Стоит это жилье всего-то 200 миллионов рублей. Собственник готов принять оплату долларами и даже криптовалютой. Общая площадь дома составляет 1 000 кв. м, участка — 2 700 кв. м.
Коттедж в районе Ботанического сада предлагается уже агентством недвижимости. Расположен «в экологически чистом районе, с уникальным микроклиматом, с отсутствием сильных ветров зимой, туманов и мороси летом, и в то же время — в 20 минутах езды до города». Есть каминная комната, баня, сауна и бильярдный зал. Отделка выполнена из качественных дорогих европейских материалов. За 403 кв. м. нужно отдать 200 миллионов рублей.
Дом расположен в районе Санаторской имеет площадь 709 кв. м. В придачу к солидному особняку идет гараж на две машины, садовый домик, зону барбекю и спортивную зону с теннисным кортом и баскетбольным щитом. Территория облагорожена пихтами, елями, кленами и цветочными клумбами. 192 миллиона рублей — и можно заехать хоть завтра.
Снаружи — готика, внутри — фантастика. За 140 миллионов рублей продается архитектурная усадьба, расположенная в районе Седанки. Три этажа, собственная сауна, бассейн и «релакс-пространство». Позаботились собственники и о территории: вокруг дома высажены голубые ели, каштаны и рододендрон. Площадь «царских хором» — 671 кв. м.
Ярослав Гуляев