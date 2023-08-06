«Панорамные окна с видом на нищих»: ТОП самых дорогих домов Владивостока

Коттедж в районе Ботанического сада предлагается уже агентством недвижимости. Расположен «в экологически чистом районе, с уникальным микроклиматом, с отсутствием сильных ветров зимой, туманов и мороси летом, и в то же время — в 20 минутах езды до города». Есть каминная комната, баня, сауна и бильярдный зал. Отделка выполнена из качественных дорогих европейских материалов. За 403 кв. м. нужно отдать 200 миллионов рублей.