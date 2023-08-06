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Posted 6 августа, 07:31

Published 6 августа, 07:31

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

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«Панорамные окна с видом на нищих»: ТОП самых дорогих домов Владивостока

6 августа 2023, 07:31
Как и в любом другом регионе России, Приморский край «богат» собственной «Рублевкой». Дома-конфетки строятся, дома-конфетки продаются. О самых эксклюзивных предложениях на рынке загородного элитного жилья рассказывает «Восток-Медиа».

«Уникальный дом в парке»

Дом и земельный участок «созданы по уникальному дизайн-проекту, обеспечивающему уют и уединенность от городской суеты и при этом позволяющему наслаждаться прекрасными видами города». Площадь апартаментов — 207 кв. м. Из особенностей: есть сауна, бойлерная, две спальни, кабинет. Собственник заявляет о шаговой доступности к магазинам, круглосуточному супермаркету, торговому и медицинскому центру, аптеке, кафе, частному детскому саду и школе английского языка. За трехэтажного красавца в районе Нагорного парка просят 300 миллионов рублей.

«Сердце Санаторной»

Не просто дом, а целый комплекс продают в элитном «закутке» Седанки. В предложение входит банный комплекс с бассейном, домашний ресторан, хамам, полноценный гостевой дом. Сам дом расположен на территории парка и имеет отдельный въезд. Стоит это жилье всего-то 200 миллионов рублей. Собственник готов принять оплату долларами и даже криптовалютой. Общая площадь дома составляет 1 000 кв. м, участка — 2 700 кв. м.

«Винтаж в сосновом бору»

Коттедж в районе Ботанического сада предлагается уже агентством недвижимости. Расположен «в экологически чистом районе, с уникальным микроклиматом, с отсутствием сильных ветров зимой, туманов и мороси летом, и в то же время — в 20 минутах езды до города». Есть каминная комната, баня, сауна и бильярдный зал. Отделка выполнена из качественных дорогих европейских материалов. За 403 кв. м. нужно отдать 200 миллионов рублей.

«Мечта бизнесмена»

Дом расположен в районе Санаторской имеет площадь 709 кв. м. В придачу к солидному особняку идет гараж на две машины, садовый домик, зону барбекю и спортивную зону с теннисным кортом и баскетбольным щитом. Территория облагорожена пихтами, елями, кленами и цветочными клумбами. 192 миллиона рублей — и можно заехать хоть завтра.

«Дальневосточная Трансильвания»

Снаружи — готика, внутри — фантастика. За 140 миллионов рублей продается архитектурная усадьба, расположенная в районе Седанки. Три этажа, собственная сауна, бассейн и «релакс-пространство». Позаботились собственники и о территории: вокруг дома высажены голубые ели, каштаны и рододендрон. Площадь «царских хором» — 671 кв. м.

Ярослав Гуляев

#Общество#Новости#Приморский край#Владивосток#Недвижимость
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