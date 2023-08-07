Константин Шестаков разобрался с Некрасовским путепроводом во Владивостоке — видео

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Градоначальник отметил, что подрядчик обязан провести ремонт швов и восстановить все повреждения, появившиеся на стыках в результате буйства стихии. Сейчас испорчены два шва, работа над которыми закончилась не так давно.
Кроме того, Константин Шестаков уточнил, что последующие корректировки будут проводить сотрудники «Содержания городских территорий». Они восстановят разрушенное асфальтирование покрытие и положат новое. Старт работ запланирован на 16 августа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мнении общественников о главе Владивостока.