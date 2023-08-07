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Константин Шестаков разобрался с Некрасовским путепроводом во Владивостоке — видео

7 августа 2023, 09:12
Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что компания-подрядчик, делавшая ремонт на Некрасовском путепроводе, поменяет швы и восстановит повреждения. Из-за затяжных дождей образовалась колейность, в ней скапливалась вода.
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Город

Градоначальник отметил, что подрядчик обязан провести ремонт швов и восстановить все повреждения, появившиеся на стыках в результате буйства стихии. Сейчас испорчены два шва, работа над которыми закончилась не так давно.

Кроме того, Константин Шестаков уточнил, что последующие корректировки будут проводить сотрудники «Содержания городских территорий». Они восстановят разрушенное асфальтирование покрытие и положат новое. Старт работ запланирован на 16 августа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мнении общественников о главе Владивостока.

#Город#Ремонт дорог#Новости#Приморский край#Владивосток#Видео
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