Теневые навесы и спортплощадки появляются в садах и школах Владивостока

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что новые беседки появились в детсадах № 109 Ленинского района и № 112 Советского района, а также в детском саду № 136 Первореченского района.
Он добавил, что работы идут довольно активно — сейчас навесы и спортивные объекты строят в 11 учреждениях. В планах — построить 64 новых навеса и отремонтировать 13 существующих.
«Отремонтировано или построено с нуля 10 пришкольных стадионов и 11 спортивных площадок. Это гимназия 1, школы 6, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 32, 33, 35, 37, 40, 48, 54, 56, 57, 77, 74, 80, 81. Работы продолжаются в 14 учреждениях. Из них предстоит завершить ремонт на 6 стадионах и 8 спортивных площадках», — подчеркнул Константин Шестаков.