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Теневые навесы и спортплощадки появляются в садах и школах Владивостока

7 августа 2023, 09:23
Во Владивостоке появилось 166 новых теневых навесов в детских садах. Также в городских школах отремонтировали или построили 10 стадионов и 11 спортплощадок.
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Дети

Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, что новые беседки появились в детсадах № 109 Ленинского района и № 112 Советского района, а также в детском саду № 136 Первореченского района.

Он добавил, что работы идут довольно активно — сейчас навесы и спортивные объекты строят в 11 учреждениях. В планах — построить 64 новых навеса и отремонтировать 13 существующих.

«Отремонтировано или построено с нуля 10 пришкольных стадионов и 11 спортивных площадок. Это гимназия 1, школы 6, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 32, 33, 35, 37, 40, 48, 54, 56, 57, 77, 74, 80, 81. Работы продолжаются в 14 учреждениях. Из них предстоит завершить ремонт на 6 стадионах и 8 спортивных площадках», — подчеркнул Константин Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о благоустройстве в Дальнереченске.

#Общество#Детский сад#Дети#Новости#Приморский край#Владивосток
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