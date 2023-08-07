В Забайкалье избили инвалида — ветерана СВО. Дело взял на контроль губернатор Осипов

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:17
В полиции региона уточнили, что две компании местных жителей повздорили, отдыхая в кафе. Конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой один из участников получил телесные повреждения. Также в побоище разбили его автомобиль.
По факту повреждения авто возбудили уголовное дело. Тяжесть телесных повреждений, которые получил мужчина, будет установлена после судебно-медицинской экспертизы — после этого вынесут и правовое решение по данному делу.
«В зависимости от результатов экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе УМВД региона.
В социальных сетях — паблике «Забайкалье Чита» уточняют, что пострадавший — это инвалид, который потерял ногу, участвуя в спецоперации. Кроме того, информируют в соцсетях, с пострадавшего силой сорвали его боевые награды.
Полиция уже передала в следственные органы материалы, собранные по делу о публичной дискредитации ВС РФ — за это участников драки может ждать отдельная уголовная статья.
Позже губернатор Забайкальского края Александр Осипов пообщался с ветераном. Глава региона подчеркнул, что мужчина идёт на поправку, и настроение у него бодрое. Также Осипов предложил ему транспортировку в больницу Читы или Краснокаменска для дополнительного обследования.
Пострадавший рассказал, что попал в драку, защищая своего товарища, который тоже был мобилизован и вернулся домой с ранением.
В свою очередь, Александр Осипов пообещал, что виновные понесут должное наказание.
Добавим, что уже возбуждено два уголовных дела.