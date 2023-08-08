Как будут проходить выборы на пост губернатора Приморского края?

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:27
В этом году жители Приморского края смогут выбрать нового губернатора. Срок его полномочий составит 5 лет. Выборы будут проходить на протяжении 3 дней — с 8 по 10 сентября. Отдай свой голос за кандидата смогут и Приморские участники СВО, для этого будут организованы специальные участки для голосования. А вот технология электронного дистанционного голосования, напротив, на этих выборах использоваться не будет.
На пост губернатора Приморского края выдвинулись 6 кандидатов, один из которых, Сомов Василий Иванович от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 16 июля снял свою кандидатуру. На данный момент, жителям Приморья предлагается выбор из 5 претендентов. Что же о них известно и какие политические партии они представляют?
Андони Александр Анатольевич
Представитель Приморского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России». Андони — политолог, ведущий эксперт Агентства политических коммуникаций во Владивостоке. Главный редактор в ООО «СНГ-МЕДИА». Первый секретарь краевого комитета партии «Коммунисты России». Выдвигался на выборы 4 раза: выборы депутатов Думы Артемовского городского округа, выборы депутатов Думы Уссурийского городского округа, выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края и выборы в Думу города Владивостока. Дважды проиграл и столько же раз получил отказ в регистрации.
Ковалев Денис Владимирович
Представитель регионального отделения Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Приморском крае. Ковалёв является индивидуальным предпринимателем, президентом Федерации рукопашного боя Уссурийска. Руководит региональным отделением «Казачьей партии Российской Федерации». В 2019 году баллотировался на выборах депутатов Думы Уссурийского городского округа от «Казачьей партии Российской Федерации», но проиграл. Ранее работал ведущим специалистом в администрации города Владивостока.
Кошелева Инна Владимировна
Представитель Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России. Инна Кошелева является президентом Ассоциации рекламных компаний «Основа», владеет рекламной компанией «Модус». С 2012 года баллотировалась в думы разных городских округов и районов Приморья. В общей сложности, проиграла в 9 выборах, но все же в 2017 году победила и стала депутатом Думы города Владивостока. На партийной конференции Приморского регионального отделения партии Кошелева была выдвинута на выборы единогласным решением.
Рудюк Кирилл Леонидович
Представитель регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» в Приморском крае. Рудюк является учредителем и директором ООО «ЭКО СИСТЕМА». Компания занимается сбором неопасных отходов. Является индивидуальным предпринимателем и занимается грузовым транспортом. В 2022 году участвовал на выборах в думу Владивостока, но одержать победу не сумел.
Кожемяко Олег Николаевич
Представитель Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2001 года является активным политическим игроком. С 2005 года занимал пост губернатор в 3 регионах: Сахалинской области, дважды в Амурской области, а сейчас — в Приморском крае. Кроме того, был исполняющим обязанности губернатора: в 2005 году в Корякском автономном округе, в 2008 году в Амурской области, в 2015 в Сахалинской области и в 2018 в Приморье. Также, в 2001 года был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края III созыва, С ноября 2002 года по сентябрь 2004 год — член Совета Федерации, В 2007–2008 годах Олег Кожемяко был помощником руководителя Администрации президента РФ.
В Приморском крае проживает почти 2 миллиона жителей. Все мы должны принять в выборах активное участие, поскольку это напрямую влияет на судьбу нашего края, наших детей, нас самих. Выбрать, какой путь развития ждет регион, и кто будет им управлять. Это — настоящая возможность лично сделать что-то для того, чтобы улучшить жизнь своего села, города, своего края.
Станислав Панченко