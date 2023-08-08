Как будут проходить выборы на пост губернатора Приморского края?

Представитель Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». С 2001 года является активным политическим игроком. С 2005 года занимал пост губернатор в 3 регионах: Сахалинской области, дважды в Амурской области, а сейчас — в Приморском крае. Кроме того, был исполняющим обязанности губернатора: в 2005 году в Корякском автономном округе, в 2008 году в Амурской области, в 2015 в Сахалинской области и в 2018 в Приморье. Также, в 2001 года был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края III созыва, С ноября 2002 года по сентябрь 2004 год — член Совета Федерации, В 2007–2008 годах Олег Кожемяко был помощником руководителя Администрации президента РФ.