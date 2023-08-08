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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

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Неожиданность Приморья: каких редких животных можно встретить в регионе?

8 августа 2023, 12:39
В самом сердце Дальнего Востока с легкостью можно окунуться в мир экзотики и встретиться с таинственными дикими животными.

В каждом из зоопарков скрывается удивительная жизнь этих созданий, понаблюдав за которой, каждый испытает невероятный спектр эмоций, от восхищения до тревоги и сохранит исключительно приятные впечатления.

Уникальная возможность

В зоопарке «Белый Лев», который находится в селе Тимофеевка Приморского края, у местных жителей и туристов есть уникальная возможность увидеть целый прайд редких белых львов. В дикой природе этот вид хищников можно встретить только в Африке, к югу от Сахары и в индийском штате Гуджарат. Уникальность и красота белых львов делает их «жемчужинами» зоопарка.

Помимо прайда львов в этом зоопарке можно встретить и редкого Амурского тигра. По данным Всемирного фонда дикой природы, сейчас Амурских тигров осталось около 600 особей, но несмотря на это, угроза вымирания сохраняется.

Утка-мандаринка на Сафари

В Приморском Сафари-парке можно встретить одних из самых красивых и экзотических птиц: уток-мандаринок, занесенных в Красную Книгу. Всего в мире осталось около 25 тыс. особей. Самцы мандаринки имеют ярко-оранжевую голову и оранжево-красные «паруса» на боках и коричневые перья на спине. В Сафари-парке эти птицы являются настоящей достопримечательностью. Ареал мандаринок включает страны Восточной Азии. В России эти утки обитают в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском крае  и Приморье.

Гости из Гималаев

Также в Приморском Сафари-парке можно встретить 5 гималайских мишек: двух самцов, самку, и двух медвежат 2019 года рождения. Гималайские медведи – одни из самых красивых представителей медведей: их окраска варьируется от кофейного цвета до тёмно-коричневого. А белоснежная полоса на груди придаёт особую привлекательность.

Самый редкий кошачий представитель

Дальневосточного леопарда, он же самый редкий представитель крупных кошачьих в мире, тоже можно встретить в Приморском Сафари-парке. Дальневосточный леопард обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, который граничит с Россией. Самая большая популяция этих хищников обитает в национальном парке «Земля леопарда», который тоже находится в Приморском крае.

Герой интернета

А вот капибары, которые успели влюбить в себя миллионы людей, в Приморском крае, к сожалению, не обитают. Однако, на спортивной набережной города, можно приобрести плюшевых капибар самых разных размеров.

Путешествие в зоопарки Владивостока — это не только увлекательное приключение, но и шанс стать частью важной миссии по сохранению редких животных и сохранению богатства нашей планеты для будущих поколений.

Вероника БАРАНОВСКАЯ

#Животные#Дикие животные#Общество#Приморский край
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