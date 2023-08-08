Неожиданность Приморья: каких редких животных можно встретить в регионе?

В Приморском Сафари-парке можно встретить одних из самых красивых и экзотических птиц: уток-мандаринок, занесенных в Красную Книгу. Всего в мире осталось около 25 тыс. особей. Самцы мандаринки имеют ярко-оранжевую голову и оранжево-красные «паруса» на боках и коричневые перья на спине. В Сафари-парке эти птицы являются настоящей достопримечательностью. Ареал мандаринок включает страны Восточной Азии. В России эти утки обитают в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском крае и Приморье.