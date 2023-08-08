Неожиданность Приморья: каких редких животных можно встретить в регионе?

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В каждом из зоопарков скрывается удивительная жизнь этих созданий, понаблюдав за которой, каждый испытает невероятный спектр эмоций, от восхищения до тревоги и сохранит исключительно приятные впечатления.
Уникальная возможность
В зоопарке «Белый Лев», который находится в селе Тимофеевка Приморского края, у местных жителей и туристов есть уникальная возможность увидеть целый прайд редких белых львов. В дикой природе этот вид хищников можно встретить только в Африке, к югу от Сахары и в индийском штате Гуджарат. Уникальность и красота белых львов делает их «жемчужинами» зоопарка.
Помимо прайда львов в этом зоопарке можно встретить и редкого Амурского тигра. По данным Всемирного фонда дикой природы, сейчас Амурских тигров осталось около 600 особей, но несмотря на это, угроза вымирания сохраняется.
Утка-мандаринка на Сафари
В Приморском Сафари-парке можно встретить одних из самых красивых и экзотических птиц: уток-мандаринок, занесенных в Красную Книгу. Всего в мире осталось около 25 тыс. особей. Самцы мандаринки имеют ярко-оранжевую голову и оранжево-красные «паруса» на боках и коричневые перья на спине. В Сафари-парке эти птицы являются настоящей достопримечательностью. Ареал мандаринок включает страны Восточной Азии. В России эти утки обитают в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском крае и Приморье.
Гости из Гималаев
Также в Приморском Сафари-парке можно встретить 5 гималайских мишек: двух самцов, самку, и двух медвежат 2019 года рождения. Гималайские медведи – одни из самых красивых представителей медведей: их окраска варьируется от кофейного цвета до тёмно-коричневого. А белоснежная полоса на груди придаёт особую привлекательность.
Самый редкий кошачий представитель
Дальневосточного леопарда, он же самый редкий представитель крупных кошачьих в мире, тоже можно встретить в Приморском Сафари-парке. Дальневосточный леопард обитает только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, который граничит с Россией. Самая большая популяция этих хищников обитает в национальном парке «Земля леопарда», который тоже находится в Приморском крае.
Герой интернета
А вот капибары, которые успели влюбить в себя миллионы людей, в Приморском крае, к сожалению, не обитают. Однако, на спортивной набережной города, можно приобрести плюшевых капибар самых разных размеров.
Путешествие в зоопарки Владивостока — это не только увлекательное приключение, но и шанс стать частью важной миссии по сохранению редких животных и сохранению богатства нашей планеты для будущих поколений.