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Последний день японок: таможня сообщает о небывалом росте экспорта авто в Приморье

8 августа 2023, 08:33
За последнюю неделю ввоз автомобилей на территорию Приморья вырос практически в два раза и составил 15 071 машину. Такой ажиотаж связывают со скорым запретом экспорта авто из Японии.

ТАСС сообщает, что все участники рынка связывают такой рост с заявлениями Японии о запрете на экспорт авто в Россию.

Отметим, что 28 июля власти Японии объявили о запрете на экспорт в Россию новых и б/у автомобилей. Закон вступит в силу 9 августа. При этом поставки новых автомобилей из Японии прекратились уже в 2022 году.

«В период с 24 июля по 6 августа общее количество ввезенных транспортных средств через таможни Дальнего Востока физическими лицами составило 15 071, большая часть из которых пришлась на Владивостокскую таможню — 14 692. В сравнении с периодом начала июля с 1 по 14 число, рост ввоза составил около 33%», — передают в Дальневосточной таможне.

Также в ТАСС добавили, что у таможни и других экспертов рынка такой ажиотаж объясняют только тем, что автодилеры стремятся привезти максимальное количество автомобилей «про запас».

Ярослав ГУЛЯЕВ

#Автомобили#Экспорт#Экономика#Новости#Приморский край#Япония
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