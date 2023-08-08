Последний день японок: таможня сообщает о небывалом росте экспорта авто в Приморье

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
ТАСС сообщает, что все участники рынка связывают такой рост с заявлениями Японии о запрете на экспорт авто в Россию.
Отметим, что 28 июля власти Японии объявили о запрете на экспорт в Россию новых и б/у автомобилей. Закон вступит в силу 9 августа. При этом поставки новых автомобилей из Японии прекратились уже в 2022 году.
«В период с 24 июля по 6 августа общее количество ввезенных транспортных средств через таможни Дальнего Востока физическими лицами составило 15 071, большая часть из которых пришлась на Владивостокскую таможню — 14 692. В сравнении с периодом начала июля с 1 по 14 число, рост ввоза составил около 33%», — передают в Дальневосточной таможне.
Также в ТАСС добавили, что у таможни и других экспертов рынка такой ажиотаж объясняют только тем, что автодилеры стремятся привезти максимальное количество автомобилей «про запас».
Ярослав ГУЛЯЕВ