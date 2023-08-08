Повышение цен на туры: главная причина — ослабление курса рубля

По его словам, несмотря на повышение цен, Турция все еще остается самым популярным направлением среди россиян в этом сезоне. За первые два квартала уже более 2,6 миллиона человек посетили эту страну, пишет ИА RuNews24.ru. Ожидается, что к концу года число посетителей достигнет 5 миллионов. Турция предлагает не только традиционный отдых на курортах Анталии, Бодрума, Даламана, Измира и Антальи, но также посещение Стамбула, экскурсионные программы и транзитные перевозки — Стамбул стал главным пересадочным пунктом для российских туристов, путешествующих в Европу.