«Смоет? Зажарит?»: на какую погоду рассчитывать жителям Приморья в августе

Posted Вчера, 10:41
Published Вчера, 10:41
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
По данным популярного сервиса, который позволяет взглянуть на погодные условия в долгосрочной перспективе, август является самым теплым месяцем приморского лета. Останется ли он таким же в этом году?
Средняя температура ожидается на уровне 23 градусов. Ясных дней — около одиннадцати. В остальное время — дожди и переменная облачность.
В августе, согласно данным портала, на приморские улицы прольется 16% осадков от годовой нормы — около 78 миллиметров. Пиковая влажность достигнет 86%. Скорость ветра останется умеренной — около 6м/сек. Давление сохранится на уровне 753 миллиметров ртутного столба.
Солнечно будет, в основном, по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям. По средам — чаще всего облачно. Дождливых дней следует опасаться в конце месяца. Хотя, данные погодного сервиса разнятся с предупреждениями РСЧС.
Ярослав Гуляев