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Published Вчера, 10:41

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«Смоет? Зажарит?»: на какую погоду рассчитывать жителям Приморья в августе

8 августа 2023, 10:41
Дождями и потопами приморцев встретило начало августа. Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил, что стоит готовить приморцам — цветные купальники или надувную лодку.

По данным популярного сервиса, который позволяет взглянуть на погодные условия в долгосрочной перспективе, август является самым теплым месяцем приморского лета. Останется ли он таким же в этом году?

Средняя температура ожидается на уровне 23 градусов. Ясных дней — около одиннадцати. В остальное время — дожди и переменная облачность.

В августе, согласно данным портала, на приморские улицы прольется 16% осадков от годовой нормы — около 78 миллиметров. Пиковая влажность достигнет 86%. Скорость ветра останется умеренной — около 6м/сек. Давление сохранится на уровне 753 миллиметров ртутного столба.

Солнечно будет, в основном, по понедельникам, вторникам, субботам и воскресеньям. По средам — чаще всего облачно. Дождливых дней следует опасаться в конце месяца. Хотя, данные погодного сервиса разнятся с предупреждениями РСЧС.

Ярослав Гуляев

#Новости#Приморский край#Владивосток#Погода#Прогнозы
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