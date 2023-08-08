Цунами, туманы и стены воды: каким был приморский август в годы сильнейших циклонов

Август — это время, когда приморская природа полностью раскрывается во всей своей красе. От песчаных пляжей до густых лесов. Ландшафт региона меняется как в сказке. В эти дни территории переполняется туристами, однако непостоянная приморская погода может их подвести — в один год их будет ждать солнечная неделя, второй — проливные дожди.