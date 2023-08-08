Цунами, туманы и стены воды: каким был приморский август в годы сильнейших циклонов

Posted Вчера, 10:58
Published Вчера, 10:58
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Август — это время, когда приморская природа полностью раскрывается во всей своей красе. От песчаных пляжей до густых лесов. Ландшафт региона меняется как в сказке. В эти дни территории переполняется туристами, однако непостоянная приморская погода может их подвести — в один год их будет ждать солнечная неделя, второй — проливные дожди.
Последний месяц в Приморском крае далеко не всегда радует отдыхающих солнцем. Достаточно вспомнить август 2018 года, когда на территорию региона обрушился мощнейший тропический циклон. Влажность воздуха возросла до предела, шли бесконечные проливные дожди. Реки во многих муниципалитетах выходили из берегов, а окончательный ущерб, нанесенный регионом, оказался действительно колоссальным.
Но даже в таких условиях жители края стойко пережили все трудности. В тот год потерпело бедствие судно «Восток», рухнул мост у Осиновки, обвалился виадук во Владивостоке, а трамваи города просто не смогли выйти на маршрут из-за дождя.
Август 2017 года остается в памяти приморцев как время туманов и ветров. Ветер южного направления создавал стихийные преграды и вызывал затруднения в морском сообщении. Белые стены тумана скрывала города от окружающего мира. Из-за ливней в регионе возникли чрезвычайные ситуации: подмыло опоры мостов и проезжую часть во многих районах. Кое-где снесло железнодорожное полотно и движение поездов было прекращено.
К противоречивым погодным условиям всегда следует готовиться. Но, как показывает практика, за последние годы сотрудники дорожных служб существенно увеличили скорость реакции на чрезвычайные ситуации и действительно противостоят стихии.
Ярослав Гуляев