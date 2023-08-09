Биохакер из Приморья рассказал о том, как замедлить процессы старения

Николай Сидоров описал, как он в течение месяца применял сенолитики (противовозрастные лекарства). После этого Сидоров вошел в среду биохакеров и начал формировать собственную стратегию продления жизни. Исследователь изучил открытые данные и установил, что в период с 50 до 70 лет главное — не умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Тут важно не пропустить начало развития болезней и устранить первые предвестники страшных диагнозов. Поэтому Сидоров разработал специальный комплекс, куда входили физические упражнения и лекарства.