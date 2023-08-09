Биохакер из Приморья рассказал о том, как замедлить процессы старения

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Своим долголетием можно и нужно управлять. А увеличение продолжительности жизни зависит не от «дара свыше», а от целого комплекса тренировок, питания и использования медицинских препаратов. Об этом заявил известный биохакер Николай Сидоров.
Во время своего интервью на YouTube-канале «Путь долгожителя» Сидоров объяснил ведущему, доктору биологических наук Алексею Москалеву, почему он стал биохакером. В издании TopNews, которое рассказало о этой беседе, поясняют, что биохакинг — улучшение работы организма при помощи ряда методов, которые стимулируют мозговую активность человека. А это в итоге приводит к замедлению процессов старения.
Николай Сидоров описал, как он в течение месяца применял сенолитики (противовозрастные лекарства). После этого Сидоров вошел в среду биохакеров и начал формировать собственную стратегию продления жизни. Исследователь изучил открытые данные и установил, что в период с 50 до 70 лет главное — не умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Тут важно не пропустить начало развития болезней и устранить первые предвестники страшных диагнозов. Поэтому Сидоров разработал специальный комплекс, куда входили физические упражнения и лекарства.
Еще одной причиной смертности являются онкологические заболевания. Николай Сидоров рассказал об исследовании, которое сейчас делает группа ученых. Цель эксперимента — определить тот момент, когда концентрация определенного вида клеток дает понять, что у человека с очень высокой вероятностью может развиться рак. Третья причина — деменция, она обычно появляется после 70 лет.
Биохакер сообщил о развитии реверсивных технологий в мире. Например, недавно Николай Сидоров впервые провел одновременно две процедуры, которые привели к росту т-клеток иммунитета от 10 до 15%. Он назвал это краткосрочной «реверсной процедурой», которая «откатила» старение организма примерно на два месяца назад.
Николай Сидоров долгое время жил в Приморском крае. В 2000-х годах он работал в краевой администрации. И всегда оставался одной из самых легендарных фигур.