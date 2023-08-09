«Динамо-Кубок» стартует в пяти городах Приморского края

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О сладких подарках для тех, кто будет внимательно следить за играми и правильно прогнозировать счет в соцсетях «Динамо-Кубка», позаботится генеральный партнер турнира Фабрика мороженого «Урса».
Начнет розыгрыш «Динамо-Кубка» действующий обладатель трофея: находкинский «Океан» приедет во Владивосток в гости к КСШОР. Матч пройдет 12 августа на стадионе «Юность» в 16:00. В Партизанске местный «Тайфун» примет еще одного фаворита – команду «Анри». Игра пройдет в 17 часов на стадионе «Шахтер».
В воскресенье, 13 августа, болельщиков ждут сразу шесть игр. Во Владивостоке на учебно-тренировочной базе «Седанка» в 14 часов сыграют «Молот» против «Уссури». А в 16:30 – «Компаньон» и «Регион-Приморье». В Уссурийске на стадионе «Локомотив» также пройдет два матча. В 15 часов местный «Регион-25» примет «Цементник». А в 18 часов пройдет матч самых титулованных команд Кубка Приморского края: «Локомотив» - «Динамо».
В Чугуевке «Восток» на стадионе «Уссури» примет «Сатурн» из Находки, начало матча в 17 часов. И в Артеме футбольный клуб «Артем» на стадионе «Энергетик» сыграет со «Звездой» из Большого Камня.
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей!», - сообщил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.