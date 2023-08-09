«Динамо-Кубок» стартует в пяти городах Приморского края

В воскресенье, 13 августа, болельщиков ждут сразу шесть игр. Во Владивостоке на учебно-тренировочной базе «Седанка» в 14 часов сыграют «Молот» против «Уссури». А в 16:30 – «Компаньон» и «Регион-Приморье». В Уссурийске на стадионе «Локомотив» также пройдет два матча. В 15 часов местный «Регион-25» примет «Цементник». А в 18 часов пройдет матч самых титулованных команд Кубка Приморского края: «Локомотив» - «Динамо».