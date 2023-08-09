Новый формат любимых вкусов мороженого «Урса» — для каждого в семье

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Любимое мороженое «Урса» в новом формате! Владивостокская Фабрика мороженого выпускает в продажу серию «Вкусные путешествия» в «ведерках» объемом 330 граммов.
Первыми мороженым в новой удобной упаковке могут порадовать себя покупатели в фирменном павильоне «Урса» на Спортивной набережной Владивостока.
«В дополенние к полюбившимся нашими покупателями большим ведеркам объемом в 550 граммов, мы выпустили наши хиты продаж: „Москву“, „Сочи“, „Каир“ и „Прагу“ в новой, удобной упаковке. Маленькое ведерко, объемом 330 граммов, удобно взять с собой по пути на прогулку, чтобы разделить радость от любимого лакомства с дорогим человеком. Когда одного стаканчика мороженого слишком мало, а большого ведерка –много.
Когда в семье дети предпочитают разные вкусы, и можно порадовать всех членов семьи. И за один раз собрать целое семейство любимых вкусов. А еще эти 330-граммовые ведерки удобно хранить в холодильнике дома», — поделилась директор фирменной розничной сети Фабрики мороженого «Урса» Анастасия Стаценко.
«Вкусные путешествия» в упаковке нового объема уже поступили в продажу во все фирменные павильоны «Урса» и начинают поступать в розничные магазины. Фирменные магазины Фабрики мороженого «Урса» находятся во Владивостоке на улице Адмирала Фокина, 1, в Находке — улица Шоссейная, 203а, в Артеме — улица Фрунзе, 1г и Анисимова (взрослый парк).
Отметим, что владивостокская фабрика мороженого «УРСА» стала участником сразу двух приморских социальных акций: программы «Приморское — лучшее!» и социальный проект карта «Приморец». Поэтому география социальных проектов на территории края будет расширяться, чтобы обеспечить приморцев любимым лакомством по доступной цене.