Новый формат любимых вкусов мороженого «Урса» — для каждого в семье

«Вкусные путешествия» в упаковке нового объема уже поступили в продажу во все фирменные павильоны «Урса» и начинают поступать в розничные магазины. Фирменные магазины Фабрики мороженого «Урса» находятся во Владивостоке на улице Адмирала Фокина, 1, в Находке — улица Шоссейная, 203а, в Артеме — улица Фрунзе, 1г и Анисимова (взрослый парк).