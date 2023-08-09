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Новый формат любимых вкусов мороженого «Урса» — для каждого в семье

9 августа 2023, 05:46
Удобно и выгодно: новый формат мороженого «Урса» порадует каждого!
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Еда

Любимое мороженое «Урса» в новом формате! Владивостокская Фабрика мороженого выпускает в продажу серию «Вкусные путешествия» в «ведерках» объемом 330 граммов.

Первыми мороженым в новой удобной упаковке могут порадовать себя покупатели в фирменном павильоне «Урса» на Спортивной набережной Владивостока.

«В дополенние к полюбившимся нашими покупателями большим ведеркам объемом в 550 граммов, мы выпустили наши хиты продаж: „Москву“, „Сочи“, „Каир“ и „Прагу“ в новой, удобной упаковке. Маленькое ведерко, объемом 330 граммов, удобно взять с собой по пути на прогулку, чтобы разделить радость от любимого лакомства с дорогим человеком. Когда одного стаканчика мороженого слишком мало, а большого ведерка –много.
Когда в семье дети предпочитают разные вкусы, и можно порадовать всех членов семьи. И за один раз собрать целое семейство любимых вкусов. А еще эти 330-граммовые ведерки удобно хранить в холодильнике дома», — поделилась директор фирменной розничной сети Фабрики мороженого «Урса» Анастасия Стаценко.

«Вкусные путешествия» в упаковке нового объема уже поступили в продажу во все фирменные павильоны «Урса» и начинают поступать в розничные магазины. Фирменные магазины Фабрики мороженого «Урса» находятся во Владивостоке на улице Адмирала Фокина, 1, в Находке — улица Шоссейная, 203а, в Артеме — улица Фрунзе, 1г и Анисимова (взрослый парк).

Отметим, что владивостокская фабрика мороженого «УРСА» стала участником сразу двух приморских социальных акций: программы «Приморское — лучшее!» и социальный проект карта «Приморец». Поэтому география социальных проектов на территории края будет расширяться, чтобы обеспечить приморцев любимым лакомством по доступной цене.

#Еда#Общество#Люди#Приморский край#Видео
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