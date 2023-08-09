«Оставь Приморье в покое»: синоптики сообщили о появлении нового тайфуна LAN

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Глава «Примгидромета» Борис Кубай уточнил, что существует вероятность его выхода на Японское море к середине августа. Придёт ли он к Приморью — пока прогнозировать сложно.
«Хотел бы сказать: „Дорогой, не ходи сюда, оставь Приморье в покое, двигай себе на восток, в океан“, — пошутил Борис Кубай.
Однако и добавил, что синоптики пристально следят за его движением — равно как и за траекторией уже давно активного тайфуна KHANUN. Тот, скорее всего, будет базироваться над Корейским полуостровом — но Приморью все равно достанутся остатки вихря — а значит, дождей и сильного ветра не избежать. Особенно учитывая обострение полярного фронта, который может серьёзно усугубить ситуацию.
Ранее «Восток-Медиа» писало, когда в Приморье наконец прекратятся ливни.
Ярослав Гуляев