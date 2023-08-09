«Оставь Приморье в покое»: синоптики сообщили о появлении нового тайфуна LAN

Однако и добавил, что синоптики пристально следят за его движением — равно как и за траекторией уже давно активного тайфуна KHANUN. Тот, скорее всего, будет базироваться над Корейским полуостровом — но Приморью все равно достанутся остатки вихря — а значит, дождей и сильного ветра не избежать. Особенно учитывая обострение полярного фронта, который может серьёзно усугубить ситуацию.