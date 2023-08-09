Цветы приморцам надоели: необычные подарки для педагога на День Знаний

Вместо классического подарка можно преподнести подарочный сертификат. Например, в книжный магазин, салон красоты, ювелирный салон. То, что преподаватель купит на сертификат, останется в памяти надолго и подарит приятные впечатления. И с таким подарком невозможно прогадать, так как каждый выберет то, что будет ему точно необходимо.