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Published Сегодня, 05:45

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Цветы приморцам надоели: необычные подарки для педагога на День Знаний

9 августа 2023, 05:45
Большое количество букетов для учителя не всегда послужит отличным подарком. И, для тех, кто ищет более оригинальный способ порадовать преподавателя, «Восток-Медиа» подобрал варианты альтернативных подарков на День Знаний.
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Возможность выбора и гарантия удовольствия

Вместо классического подарка можно преподнести подарочный сертификат. Например, в книжный магазин, салон красоты, ювелирный салон. То, что преподаватель купит на сертификат, останется в памяти надолго и подарит приятные впечатления. И с таким подарком невозможно прогадать, так как каждый выберет то, что будет ему точно необходимо.

Расслабляющий аромат

Ароматическая свеча или диффузор станет отличным подарком. Аромат, может помочь создать расслабляющую атмосферу и уюта дома или в классе. Также он будет вызывать исключительно приятные эмоции и навевать теплые воспоминания.

Путешествие в книжную вселенную

«Книга — лучший подарок», так гласит пословица. Действительно, профессиональная литература, подаренная любимому педагогу, либо же сборник рассказов или стихотворений может стать отличной заменой классическому букету. Цветы завянут через неделю, а книга будет перечитываться не один раз. Главное, подойти к выбору подарка с душой.

Подарок, сделанный своими руками

Заменить привычные цветы можно на творческий подарок от учеников. Это может быть коллаж с совместными фотографиями, слайд-шоу с пожеланиями или же подарок, сделанный своими руками.

Коллективный букет

Если же все-таки порадовать учителя цветами хочется, то можно рассмотреть вариант коллективного букета от класса. Он будет выглядеть шикарно и займет не столько места, как отдельный букет от каждого ученика.

Конечно, важно помнить, что если вы хотите заменить цветы на что-то необычное — то необходимо учитывать индивидуальные предпочтения и интересы учителя, чтобы сделать подарок незабываемым и особенным.

Вероника Барановская

#Приморский край#Люди#Общество#Первое сентября
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