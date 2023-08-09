Защитное сооружение ТЭЦ «Восточная» стало лучшим во Владивостоке

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Предприятие набрало максимальное количество баллов в группе-номинации по вместимости до 150 человек. Оценивалось наличие и содержание инфраструктуры, необходимой для сохранения в безопасности укрываемого производственного персонала.
Смотр-конкурс проводится Министерством чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, Правительством Приморского края и администрацией города Владивостока. Цель конкурса — сохранение имеющегося фонда ЗС ГО, поддержание в постоянной готовности, обеспечение требуемых условий их эксплуатации.
Защитное сооружение гражданской обороны ТЭЦ «Восточная» предназначено для укрытия персонала при природных катаклизмах, техногенных катастрофах и защиты от поражающих факторов при военных действиях. Помимо помещений для укрываемых в ЗС ГО функционирует система подачи и хранения питьевой воды, фильтровентиляционная система, санузлы, пункт связи, медицинский пункт, помещение для хранения продовольствия, оснащенное двумя холодильниками. На случай завала основного выхода предусмотрены запасной и аварийный. Обязательно наличие необходимых средств индивидуальной защиты и правильное ведение отчетной документации.
«Поддержание защитного сооружения в постоянной готовности для приема укрываемых в особый период является основной задачей для всех балансодержателей. Поэтому на объекте энергетики уделяется особое внимание регулярной проверке технического состояния всех систем жизнеобеспечения», — сообщает уполномоченный по гражданской обороне ТЭЦ «Восточная» АО «ДГК» Григорий Шиш.