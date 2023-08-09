Защитное сооружение ТЭЦ «Восточная» стало лучшим во Владивостоке

Защитное сооружение гражданской обороны ТЭЦ «Восточная» предназначено для укрытия персонала при природных катаклизмах, техногенных катастрофах и защиты от поражающих факторов при военных действиях. Помимо помещений для укрываемых в ЗС ГО функционирует система подачи и хранения питьевой воды, фильтровентиляционная система, санузлы, пункт связи, медицинский пункт, помещение для хранения продовольствия, оснащенное двумя холодильниками. На случай завала основного выхода предусмотрены запасной и аварийный. Обязательно наличие необходимых средств индивидуальной защиты и правильное ведение отчетной документации.