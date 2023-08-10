Благоустройство Фрунзенского района обсудил мэр с жителями Владивостока

Детские сады давно хотели получить новые теневые навесы, которые позволят воспитанникам и воспитателям укрыться от палящего солнца или дождя, а также придумать новые виды игр на красивой локации. Такие объекты уже готовы к эксплуатации в семи детсадах. Кроме того, местные власти не забыли и про старших ребят — ученики школ уже могут заниматься уроками физической культуры и спортом на стадионах или спортплощадках. Сейчас они появились в трех образовательных учреждениях. В одном из них — школе № 18 — также, отремонтировали кровлю и ограждение. Здесь решено создать центр детских инициатив.