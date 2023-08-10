Благоустройство Фрунзенского района обсудил мэр с жителями Владивостока

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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На повестке дня стояли сквер, ремонт школ, дворов, лестничных пролетов и других немаловажных объектов для жителей района. Например, уже сейчас многие улицы могут похвастаться новыми детскими и спортивными площадками, в их числе Бестужева, 22, 23 и Крыгина, 82. Где-то укладывают асфальт — такой вид благоустройства выбрали жители улиц Крыгина, 84, Леонова, 20в и Тигровой, 25.
Детские сады давно хотели получить новые теневые навесы, которые позволят воспитанникам и воспитателям укрыться от палящего солнца или дождя, а также придумать новые виды игр на красивой локации. Такие объекты уже готовы к эксплуатации в семи детсадах. Кроме того, местные власти не забыли и про старших ребят — ученики школ уже могут заниматься уроками физической культуры и спортом на стадионах или спортплощадках. Сейчас они появились в трех образовательных учреждениях. В одном из них — школе № 18 — также, отремонтировали кровлю и ограждение. Здесь решено создать центр детских инициатив.
Он позволит ребятам воплотить свои идеи в жизнь и заняться проектной деятельностью в любой из областей. Однако на этом специалисты заканчивать не планируют — поэтому они зафиксировали все пожелания горожан, чтобы реализовать их в будущем. Например, уже в ближайшее время профессионалы займутся подпорной стеной на Партизанском проспекте, 22а и рассмотрят вопрос о ремонте хоккейной коробки рядом со школой № 18. Эти задачи занесут в план ремонта на 2025 год.
Напомним, что проекты благоустройства придомовых территорий реализуются в рамках регионального проекта «1000 дворов». В скором времени специалисты займутся сквером Анны Чулковой, сквером Юнг Российского флота и другими общественными пространствами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о реконструкции парка имени Лазо.