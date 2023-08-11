Избирком Приморья получил первую партию отпечатанных бюллетеней для губернаторских вы

Как пояснил заместитель председателя Избиркома Приморья Сергей Советников, резерв бюллетеней необходим для непредвиденных случаев – например, для организации досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, с которыми в день голосования может отсутствовать транспортное сообщение. Передача бюллетеней состоялась в день, когда Приморье находится под ударом стихии. Учитывая, что август и сентябрь в регионе является сезоном тайфунов, существует объективная необходимость предусмотреть различные варианты организации голосования, в том числе досрочного. Если же «резервные» бюллетени не понадобятся, их погасят в соответствии с установленным порядком.