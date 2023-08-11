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Избирком Приморья получил первую партию отпечатанных бюллетеней для губернаторских вы

Избирком Приморья получил первую партию отпечатанных бюллетеней для губернаторских вы

11 августа 2023, 06:42
В пятницу, 11 августа, первая партия отпечатанных бюллетеней для голосования на выборах губернатора Приморского края была передана в резерв Крайизбиркома. Остальной тираж, как предполагается, будет готов на будущей неделе, после чего бюллетени передадут территориальным избирательным комиссиям.
Сюжет
Выборы

Избирательные бюллетени сегодня были переданы полиграфической организацией, которая занималась их изготовлением, Избиркому Приморья в лице заместителя председателя Избирательной комиссии Приморского края Сергея Советникова, а также членов комиссии с правом решающего голоса Сергея Дикусара и Власа Копейкина. Представители крайизбиркома подписали акт приема-передачи бюллетеней, после чего в сопровождении сотрудников полиции доставили пачки с бюллетенями в помещение Крайизбиркома.   

Как пояснил заместитель председателя Избиркома Приморья Сергей Советников, резерв бюллетеней необходим для непредвиденных случаев – например, для организации досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, с которыми в день голосования может отсутствовать транспортное сообщение. Передача бюллетеней состоялась в день, когда Приморье находится под ударом стихии. Учитывая, что август и сентябрь в регионе является сезоном тайфунов, существует объективная необходимость предусмотреть различные варианты организации голосования, в том числе досрочного. Если же «резервные» бюллетени не понадобятся, их погасят в соответствии с установленным порядком. 

Напомним, что всего для проведения выборов губернатора Приморского края, согласно решению Крайизбиркома, планируется изготовить1 406 200 бюллетеней. К изготовлению бланков типография ЗАО «ЛИТ» приступила с понедельника, 7 августа. Предполагается, что оставшийся тираж бюллетеней будет готов на следующей неделе, после чего их передадут в территориальные избирательные комиссии.       

#Выборы#Приморский край
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