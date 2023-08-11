Избирком Приморья получил первую партию отпечатанных бюллетеней для губернаторских вы

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Избирательные бюллетени сегодня были переданы полиграфической организацией, которая занималась их изготовлением, Избиркому Приморья в лице заместителя председателя Избирательной комиссии Приморского края Сергея Советникова, а также членов комиссии с правом решающего голоса Сергея Дикусара и Власа Копейкина. Представители крайизбиркома подписали акт приема-передачи бюллетеней, после чего в сопровождении сотрудников полиции доставили пачки с бюллетенями в помещение Крайизбиркома.
Как пояснил заместитель председателя Избиркома Приморья Сергей Советников, резерв бюллетеней необходим для непредвиденных случаев – например, для организации досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, с которыми в день голосования может отсутствовать транспортное сообщение. Передача бюллетеней состоялась в день, когда Приморье находится под ударом стихии. Учитывая, что август и сентябрь в регионе является сезоном тайфунов, существует объективная необходимость предусмотреть различные варианты организации голосования, в том числе досрочного. Если же «резервные» бюллетени не понадобятся, их погасят в соответствии с установленным порядком.
Напомним, что всего для проведения выборов губернатора Приморского края, согласно решению Крайизбиркома, планируется изготовить1 406 200 бюллетеней. К изготовлению бланков типография ЗАО «ЛИТ» приступила с понедельника, 7 августа. Предполагается, что оставшийся тираж бюллетеней будет готов на следующей неделе, после чего их передадут в территориальные избирательные комиссии.