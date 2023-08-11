Следи за «Динамо-Кубком» — получай мороженое «Урса»!

Posted Сегодня, 00:58
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Коробка мороженого «Урса» будет разыграна по итогам каждой стадии турнира. Для участия необходимо:
— подписаться на соцсети Динамо-Кубка и Фабрики мороженого Урса в телеграмме или ВКонтакте;
— оставить свой комментарий с прогнозом в соцсетях «Динамо-Кубка» под соответствующим постом.
По итогам 1/8 финала коробка мороженого «Урса» достанется тому, кто точно угадает исход каждого из восьми матчей.
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей.