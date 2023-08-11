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Следи за «Динамо-Кубком» — получай мороженое «Урса»!

Следи за «Динамо-Кубком» — получай мороженое «Урса»!

11 августа 2023, 00:58
Второй «Динамо-Кубок» Приморского края стартует уже в эти выходные. О сладких подарках для тех, кто будет внимательно следить за играми и правильно прогнозировать счет в соцсетях «Динамо-Кубка», позаботится генеральный партнер турнира Фабрика мороженого «Урса».

Коробка мороженого «Урса» будет разыграна по итогам каждой стадии турнира. Для участия необходимо:

— подписаться на соцсети Динамо-Кубка и Фабрики мороженого Урса в телеграмме или ВКонтакте;

— оставить свой комментарий с прогнозом в соцсетях «Динамо-Кубка» под соответствующим постом.

По итогам 1/8 финала коробка мороженого «Урса» достанется тому, кто точно угадает исход каждого из восьми матчей.

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей.

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в ВКонтакте и Telegram

#Спорт#Общество#Приморский край
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