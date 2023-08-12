Приморская «миллионерша» лишилась капиталов

Мошенники воспользовались доверчивостью пенсионерки, представившись лже-правоохранителем. Им удалось убедить женщину, что ее сбережения находятся под угрозой похищения. Для защиты ее денег, мошенники предложили жертве перевести деньги на «безопасный счет». Под влиянием этих доводов, пенсионерка перечислила сумму в размере 1 344 000 рублей на указанный ими счет.