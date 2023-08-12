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Posted 12 августа, 02:14

Published 12 августа, 02:14

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

Приморская «миллионерша» лишилась капиталов

Приморская «миллионерша» лишилась капиталов

12 августа 2023, 02:14
74-летняя женщина из Арсеньева подверглась мошенничеству, в результате чего была обманута на сумму более 1,3 миллиона рублей. В настоящее время ведется расследование по этому уголовному делу.

Мошенники воспользовались доверчивостью пенсионерки, представившись лже-правоохранителем. Им удалось убедить женщину, что ее сбережения находятся под угрозой похищения. Для защиты ее денег, мошенники предложили жертве перевести деньги на «безопасный счет». Под влиянием этих доводов, пенсионерка перечислила сумму в размере 1 344 000 рублей на указанный ими счет.

После осознания обмана, женщина обратилась в правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по статье, связанной с мошенничеством. Расследование направлено на выявление и привлечение к ответственности злоумышленников, которые использовали хитроумные методы для ограбления пожилой гражданки.

#Происшествие#Люди#Новости#Приморский край
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