Приморская «миллионерша» лишилась капиталов

Posted 12 августа, 02:14
Published 12 августа, 02:14
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
Мошенники воспользовались доверчивостью пенсионерки, представившись лже-правоохранителем. Им удалось убедить женщину, что ее сбережения находятся под угрозой похищения. Для защиты ее денег, мошенники предложили жертве перевести деньги на «безопасный счет». Под влиянием этих доводов, пенсионерка перечислила сумму в размере 1 344 000 рублей на указанный ими счет.
После осознания обмана, женщина обратилась в правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по статье, связанной с мошенничеством. Расследование направлено на выявление и привлечение к ответственности злоумышленников, которые использовали хитроумные методы для ограбления пожилой гражданки.