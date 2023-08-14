Первые сенсации «Динамо-Кубка»

«Турнир начался интересно! Кубок — это всегда сюрпризы, где явные фавориты могут не подтвердить свои притязания на поле. В целом команды уже отнеслись ответственно к турниру, борьба была практически в каждой игре. Об упорном характере прошедших матчей говорит то, что в судейскую комиссию команды подали несколько протестов, которые будут рассмотрены в течение завтрашнего дня», — сообщил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.