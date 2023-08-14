Первые сенсации «Динамо-Кубка»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
«Турнир начался интересно! Кубок — это всегда сюрпризы, где явные фавориты могут не подтвердить свои притязания на поле. В целом команды уже отнеслись ответственно к турниру, борьба была практически в каждой игре. Об упорном характере прошедших матчей говорит то, что в судейскую комиссию команды подали несколько протестов, которые будут рассмотрены в течение завтрашнего дня», — сообщил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.
Первая сенсация случилась уже в первой же игре «Динамо-Кубка», в которой действующий обладатель трофея, находкинский «Океан», в гостях уступил КСШОР со счетом 0:1. Первый гол турнира забил Роман Юмахужин.
«Мы старались, бились, даже в меньшинстве. Хотели пройти в четвертьфинал. К концовке матча немного подсели, были без тренировок, был мини-отпуск. За два дня собрались, провели тренировки. Как-то вывезли, победили, показали свой характер», — рассказал капитан КСШОР Никита Бойко.
В Партизанске местный «Тайфун» крупно уступил владивостокскому «Анри» со счетом 1:10. В Чугуевке «Восток» принимал находкинский «Сатурн». Основное время матча закончилось вничью 1:1, победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где сильнее оказались хозяева.
В воскресенье, 13 августа, завершила свое выступление в «Динамо-Кубке» еще одна сеянная команда — большекаменская «Звезда», уступившая «Артему» также в серии пенальти. В Уссурийске «Регион-25» был сильнее спасского «Цементника» со счетом 3:1. Владивостокский «Молот» первым открыл счет в матче с «Уссури», но в итоге не смог одолеть фаворита: 1:4. В последнем игровом матче дня уссурийский «Локомотив» был сильнее владивостокского «Динамо» 4:0.
К сожалению, чрезвычайная ситуация в Приморье повлияла и на розыгрыш «Динамо-Кубка». Уссурийский «Регион-Приморье» не смог добраться на игру во Владивосток с «Компаньоном». Матч должен быть сыгран до 16 августа.
По итогам первых матчей, в четвертьфинале «Динамо-Кубка» 19 и 20 августа сыграют: КСШОР — «Регион-25»; «Восток» — «Артем»; «Уссури» — «Локомоти». «Анри» ждет победителя пары «Компаньон» — «Регион-Приморье».
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей!», — сообщил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.
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