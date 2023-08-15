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Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции во Владивостоке

Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции во Владивостоке

15 августа 2023, 06:00
Фото: pxhere.com
Как ребенку бесплатно посещать кружки и секции во Владивостоке
Уже два года в Приморье выдают сертификаты для получения детьми дополнительного образования. Какие кружки и секции для детей во Владивостоке оплачиваются государством — в нашем материале.

Портал ПФДО во Владивостоке

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) начала работать во Владивостоке в 2021 году. Эта программа стала внедряться по всей стране еще с 2019–2020 гг., а с 2021 года к ней подключились 17 муниципалитетов Приморья, в том числе Владивосток.

Сертификат на бесплатное посещение кружков и секций во Владивостоке может получить любой ребенок в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Причем он оформляется исключительно в виртуальном варианте — бумажного аналога не существует, то есть на руки ничего не выдается.

Оформить сертификат ПФДО на ребенка нужно всего один раз, а срок его действия заканчивается при достижении ребенком совершеннолетия.

Как сделать сертификат на посещение кружков и секций во Владивостоке:

  1. Получить логин и пароль для входа в систему «Сетевой Город. Образование». Такие данные выдают воспитатели детсада либо классные руководители ребенка в школе.
  2. Перейти на портал ПФДО Приморского края и активировать кнопку «Подать заявление». Произойдет автоматическое перенаправление на сайт «Сетевой Город. Образование».
  3. На сайте заполнить поле «Тип образовательной организации» (детсад или школа) и из выпадающего списка выбрать название учреждения, которое посещает ребенок. После этого ввести пароль и логин, выданные в детсаду или школе.
  4. Вверху страницы справа нажать на свои данные — так вы попадете в личный кабинет.
  5. Внизу страницы личного кабинета нажать на кнопку «Получить сертификат».
  6. Скачать сертификат и распечатать шаблон заявления.
  7. Чтобы активировать документ, заполненное заявление нужно будет отнести в детсад или школу либо отправить по электронной почте в муниципальный ресурсный центр — [email protected].
  8. Как только произойдет активация, можно заходить в систему ПФДО и выбирать кружки и секции — личный пароль и логин от системы будут доступны в сертификате.

Если ребенку менее 14 лет, то занимаются оформлением бесплатного допуска на посещение кружков и секций родители. Подростки могут оформить его самостоятельно.

Фото: 25.pfdo.ru

Номинал сертификата дополнительного образования во Владивостоке на 2023–2024 год

Во Владивостоке номинал сертификата допобразования составляет в 2023 году 10 150 рублей. Эта сумма распределяется на девять месяцев, то есть ребенок может им воспользоваться с сентября по май.

При этом если ребенок не воспользовался своим правом оплатить кружки и секции за счет государства, например, в сентябре и октябре, то к ноябрю сумма на остатке все равно уменьшится. Но на следующий год, то есть к сентябрю, счет снова пополнится на установленный в регионе номинал.

Обналичить деньги, находящиеся на виртуальном сертификате, нельзя. Деньги будут списываться автоматически, как только родители или сам ребенок выберут секцию и кружок на сайте 25.pfdo.ru.

На данный момент зачастую выделенных регионом средств недостаточно, чтобы оплатить полный курс занятий в частных кружках и секциях Владивостока. Поэтому власти рассматривают вопрос увеличения номинала. Однако при необходимости родители могут доплачивать за тот или иной кружок либо секцию из своего кошелька по договоренности с частной организацией.

Номинал сертификата дополнительного образования во Владивостоке на 2023–2024 годНоминал сертификата дополнительного образования во Владивостоке на 2023–2024 год
Номинал сертификата дополнительного образования во Владивостоке на 2023–2024 год
Фото: pxhere.com

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?

Сертификатом допобразования можно оплачивать не все кружки и секции, которые функционируют во Владивостоке. В программе участвуют только те муниципальные организации, частные учреждения и предприниматели, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности и прошли соответствующую сертификацию.

Оценивает учреждения на соответствие нормам Региональный модельный центр — в 2021 году, например, сертифицировали всего 68 образовательных программ из 1700 зарегистрированных.

Все действующие во Владивостоке кружки и секции допобразования собраны в единую базу «Навигатор», которую можно найти на портале 25.pfdo.ru. Здесь дети и родители могут посмотреть, какие программы допобразования реализуются в городе, и выбрать интересующую секцию и кружок.

Можно отсортировать кружки и секции по возрасту ребенка, муниципалитету, месяцу начала обучения. Также можно задать поиск занятий для детей с ОВЗ.

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Фото: 25.pfdo.ru

Поиск в «Навигаторе» для удобства осуществляется по программам, мероприятиям и организациям. Тут же можно оформить заявку на посещение занятий в организации. В карточке организации указывается возраст детей, направление образовательной программы, период занятий и наличие вакантных мест.

На ресурсе регулярно обновляется информация о секциях и кружках художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, технической, туристско-краеведческой, естественно-научной направленностей, а также о специальных программах по допобразованию для детей с ОВЗ.

Кроме лицензированных программ для детей, которые оплачиваются сертификатом, в «Навигаторе» можно найти и бюджетные программы допобразования. Эти кружки и секции можно по-прежнему посещать бесплатно, они, как и раньше, оплачиваются за счет государства.

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Фото: 25.pfdo.ru
#Школьники#Наука и образование#Владивосток
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