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Видеоконкурс «Лето вместе с Урсой» — ждет новых участников

Видеоконкурс «Лето вместе с Урсой» — ждет новых участников

15 августа 2023, 04:10
Конкурс коротких видео владивостокской фабрики мороженого «УРСА» набирает обороты! Участники активно присылают свои видео с тематикой «Лето вместе с Урсой». Участвовать можно в трёх номинациях, заявки принимают до 31 августа.
Сюжет
Люди

Представители «Урсы» подчеркнули: короткие видеоклипы должны быть про классный, веселый и летний отдых в Приморском крае с семьей, друзьями. Путешествуйте, отдыхайте, празднуйте и присылайте на конкурс на страницу Фабрики мороженого ВКонтакте.

А это — некоторые из присланных участниками работ:

Правила участия:

  1. Снимите видео и смонтируйте его.
  2. Подпишитесь на официальное сообщество Владивостокской фабрики мороженого «УРСА» во «ВКонтакте» (12+) по адресу: vk.com/ursa_morozhenoe.
  3. Загрузите видео на свою страницу во «ВКонтакте» с хэштегами номинации, а также с отметкой @ursa_morozhenoe.

Номинации конкурса:

«С днем рождения, Владивосток!» — хэштег #с_днем_рождения_Владивосток

В этом году нашему любимому городу исполнилось 163 года. По этому случаю одной из номинаций конкурса стала тема Владивостока и его истории, в которой участники могут выразить всю свою любовь к городу у моря.

«Природа Приморского края» — хэштег #дальневосточные_вкусы

Когда Владивостокская фабрика мороженого создавала новую торговую марку «УРСА», стояла задача отразить в ней всё то, что откликается в сердцах и близко по духу дальневосточникам, то, за что мы испытываем гордость и что нас объединяет. Именно поэтому одна из линеек называется «Дальневосточные вкусы». На конкурсе каждый участник может показать частичку красоты природы Приморского края: это может быть закат или рассвет, бабочка или птица, уникальный лес или неповторимое море — всё, что связано с красотой нашего родного края.

«Путешествия» — хэштег #вкусные_путешествия

Одна из линеек мороженого — «Вкусные путешествия»: «Москва», «Сочи», «Каир», «Париж», «Прага» и «Марракеш». Через свои продукты Владивостокская фабрика мороженого стремится показать характер разных городов. Если вы — активный городской житель, который любит путешествовать, то эта номинация конкурса для вас. Поделитесь своим опытом и фотографиями из ваших поездок, зарядите эмоциями и вдохновите других на «вкусные путешестви» вместе с мороженым «УРСА».

Победителей и призёров коллегиальным решением определит жюри. В его состав войдут представители администрации Владивостока, фабрики мороженого, средств массовой информации и творческого сообщества города. Подведение итогов и оглашение результатов конкурса состоится 6 сентября, награждение победителей и призёров — 8 сентября.

Призы:

1 место в каждой номинации — ноутбук Huawei;

2 место в каждой номинации — планшет Huawei;

3 место в каждой номинации — «набор блогера»: штатив, лампа, проводной микрофон для проведения интервью.

Специальный приз — телескоп.

Площадка размещения видео: «ВКонтакте»

Сроки проведения конкурса: 24 июня — 31 августа 2023 года

Вручение призов состоится 8 сентября

С подробными условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте ООО «Фабрика мороженого»по адресу: ursa.online.

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#Общество#Люди#Мороженое#Новости#Приморский край#Владивосток#Видео
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