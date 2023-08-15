Видеоконкурс «Лето вместе с Урсой» — ждет новых участников

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Представители «Урсы» подчеркнули: короткие видеоклипы должны быть про классный, веселый и летний отдых в Приморском крае с семьей, друзьями. Путешествуйте, отдыхайте, празднуйте и присылайте на конкурс на страницу Фабрики мороженого ВКонтакте.
А это — некоторые из присланных участниками работ:
Правила участия:
Номинации конкурса:
«С днем рождения, Владивосток!» — хэштег #с_днем_рождения_Владивосток
В этом году нашему любимому городу исполнилось 163 года. По этому случаю одной из номинаций конкурса стала тема Владивостока и его истории, в которой участники могут выразить всю свою любовь к городу у моря.
«Природа Приморского края» — хэштег #дальневосточные_вкусы
Когда Владивостокская фабрика мороженого создавала новую торговую марку «УРСА», стояла задача отразить в ней всё то, что откликается в сердцах и близко по духу дальневосточникам, то, за что мы испытываем гордость и что нас объединяет. Именно поэтому одна из линеек называется «Дальневосточные вкусы». На конкурсе каждый участник может показать частичку красоты природы Приморского края: это может быть закат или рассвет, бабочка или птица, уникальный лес или неповторимое море — всё, что связано с красотой нашего родного края.
«Путешествия» — хэштег #вкусные_путешествия
Одна из линеек мороженого — «Вкусные путешествия»: «Москва», «Сочи», «Каир», «Париж», «Прага» и «Марракеш». Через свои продукты Владивостокская фабрика мороженого стремится показать характер разных городов. Если вы — активный городской житель, который любит путешествовать, то эта номинация конкурса для вас. Поделитесь своим опытом и фотографиями из ваших поездок, зарядите эмоциями и вдохновите других на «вкусные путешестви» вместе с мороженым «УРСА».
Победителей и призёров коллегиальным решением определит жюри. В его состав войдут представители администрации Владивостока, фабрики мороженого, средств массовой информации и творческого сообщества города. Подведение итогов и оглашение результатов конкурса состоится 6 сентября, награждение победителей и призёров — 8 сентября.
Призы:
1 место в каждой номинации — ноутбук Huawei;
2 место в каждой номинации — планшет Huawei;
3 место в каждой номинации — «набор блогера»: штатив, лампа, проводной микрофон для проведения интервью.
Специальный приз — телескоп.
Площадка размещения видео: «ВКонтакте»
Сроки проведения конкурса: 24 июня — 31 августа 2023 года
Вручение призов состоится 8 сентября
С подробными условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте ООО «Фабрика мороженого»по адресу: ursa.online.