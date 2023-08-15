Видеоконкурс «Лето вместе с Урсой» — ждет новых участников

Когда Владивостокская фабрика мороженого создавала новую торговую марку «УРСА», стояла задача отразить в ней всё то, что откликается в сердцах и близко по духу дальневосточникам, то, за что мы испытываем гордость и что нас объединяет. Именно поэтому одна из линеек называется «Дальневосточные вкусы». На конкурсе каждый участник может показать частичку красоты природы Приморского края: это может быть закат или рассвет, бабочка или птица, уникальный лес или неповторимое море — всё, что связано с красотой нашего родного края.