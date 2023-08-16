Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО

Так, к Константину Шестакову обратились волонтеры «Золотых рук Ангела», которые шьют экипировку, тактические носилки, маскировочные сети и многое другое для нужд бойцов в зоне СВО. Они попросили переселить их из скромного помещения на Второй речке в здание побольше — и их просьбу не просто выполнили, а сделали наилучшим образом.