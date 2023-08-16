Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По словам градоначальника, мэрия активно поддерживает инициативы граждан, особенно — если они касаются защиты Родины. Порой специалисты готовы пойти на необычные и нестандартные решения, чтобы осуществить задуманное, однако затраченные ресурсы оправдывают цели.
Так, к Константину Шестакову обратились волонтеры «Золотых рук Ангела», которые шьют экипировку, тактические носилки, маскировочные сети и многое другое для нужд бойцов в зоне СВО. Они попросили переселить их из скромного помещения на Второй речке в здание побольше — и их просьбу не просто выполнили, а сделали наилучшим образом.
Глава Владивостока перевез волонтеров в просторное помещение на Океанском проспекте — здесь они могут хранить все необходимое: материалы, вещи, а также с комфортном обустраивать рабочее пространство.
«Благодарю движение „Золотые руки ангела“ за их самоотверженный труд, будем стараться оказывать любую помощь» — обратился к мастерам на все руки Константин Шестаков.
В администрации подчеркнули, что снаряжение, изготавливаемое волонтерами, спасает жизни людей — они получают обратную связь от военнослужащих и узнают, что нужно сделать для следующей партии поставок в зону СВО.