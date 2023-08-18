Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
По словам Константина Шестакова, за последние два года специалисты определили основные фронты работ, которые необходимо сделать во многих сферах жизни города. Это и масштабный ремонт теплосетей, дорог, учебных заведений, а также строительство социально значимых учреждений — детсадов и школ.
Кроме того, городской бюджет также претерпел изменения в позитивную сторону. Например, в 2021 году, на ремонт теплосетей выделялось 180 миллионов рублей. Сейчас же, в 2023 году, на эти же цели направили целых 4,3 миллиарда рублей. Также за эти два года под присмотром мэра построили 7 новых современных детсадов, в процессе возведения две школы — на Патрокле и в Снеговой Пади. В процессе подготовка документации для строительства третьей школы — в микрорайоне Зеленый бульвар. Она вместит в себя 1100 человек.
Следует отметить, что образовательное учреждение на Партокле планируют сдать уже в конце 2023 года — Константин Шестаков лично проинспектировал объект и выявил недочеты в работе подрядчика. Компания уже выплатила штрафы за несоблюдение контракта, и теперь работает в ускоренном темпе, чтобы закончить школу в срок. В противном случае в его адрес введут более жесткие санкции. Градоначальник не раз отмечал, что мэрия должна мягко и ненавязчиво контролировать ситуацию, а также следить за выполнением обязательств муниципального договора с двух сторон.
Добавим, что сейчас работы ведутся еще над несколькими школами в разных районах города — проекты планируется реализовать также в ближайшие годы. Специалисты не забыли и о ремонте уже имеющихся образовательных учреждений. Во Владивостоке занимаются спортивными площадками, стадионами — всего в 35 школах, а также теневыми навесами в 47 детсадах. Эти работы осуществляются при поддержке губернатора края Олега Кожемяко.
Дороги не оставили без внимания: в 2021 году в Ленинском районе комплексно отремонтировали 7 дорог, в то время как в 2023 количество адресов значительно увеличилось, а качество дорожного покрытия — улучшилось. Так, асфальт уложили на Окатовой, 16 — 20, Луговой, 71 — 77, Толстова, Светланской и на других улицах. Новый облик получают и придомовые территории.
Горожане не упустили шанс и задали интересующие их вопросы Константину Шестакову. Многих волновал маршрут к школе № 80. Дети ежедневно пользуются общественным транспортом, однако для некоторых это бывает сложно — поэтому местные жители внесли инициативу по введению школьного автобуса, который будет привозить ребят в школу и довозить их обратно домой. Так родителям будет спокойнее. Мэр подчеркнул, что такая возможность есть — если в образовательной организации есть необходимое количество учеников для организации детского транспорта, автобус появится.
Также он распорядился проверить трафик в районе Адмирала Невельского — количество общественного транспорта увеличат до возможного максимума, чтобы людям было комфортно добираться по своим делам. Здесь же поставят остановочные павильоны и обычные остановки.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что Константин Шестаков встретился с жителями других районов города.