Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»

Кроме того, городской бюджет также претерпел изменения в позитивную сторону. Например, в 2021 году, на ремонт теплосетей выделялось 180 миллионов рублей. Сейчас же, в 2023 году, на эти же цели направили целых 4,3 миллиарда рублей. Также за эти два года под присмотром мэра построили 7 новых современных детсадов, в процессе возведения две школы — на Патрокле и в Снеговой Пади. В процессе подготовка документации для строительства третьей школы — в микрорайоне Зеленый бульвар. Она вместит в себя 1100 человек.