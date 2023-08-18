Следи за «Динамо-Кубком» — получай мороженое «Урса»

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Коробка мороженого «Урса» будет разыграна по итогам каждой стадии турнира.
Для участия необходимо:
— подписаться на соцсети Динамо-Кубка и Фабрики мороженого Урса в телеграмме или ВКонтакте;
— оставить свой комментарий с прогнозом в соцсетях «Динамо-Кубка» под соответствующим постом.
По итогам ¼ финала победителем станет тот, кто точно угадает количество забитых голов в каждом из четырех матчей. В случае равенства в этом параметре, победителем станет тот, кто отправил свой прогноз раньше.
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей.
Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25». Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в ВКонтакте и Телеграмме.