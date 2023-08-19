От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото

Posted 19 августа, 07:47
Published 19 августа, 07:47
Modified Вчера, 00:43
Updated Вчера, 00:43
Большая часть ТЦ «Максим» сгорела ещё в 2019 году. С тех пор неприглядное, обгоревшее здание мешало глазу жителей Владивостока. Многие ждали, когда же его снесут и построят на этом месте что-то новое.
Построить — ещё ничего не построили, конечно. Но вот процесс сноса здания уже подходит к концу. Сейчас на месте «Максима» можно увидеть лишь его остатки и всякий мусор.
Что построят на месте сгоревшего ТЦ и построят ли что-то вообще — пока неизвестно. Однако у горожан уже есть пожелания на этот счёт.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что хотят видеть жители Владивостока на месте сгоревшего ТЦ «Максим».