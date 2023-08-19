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Posted 19 августа, 07:47

Published 19 августа, 07:47

Modified Вчера, 00:43

Updated Вчера, 00:43

От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото

От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото

19 августа 2023, 07:47
Недавно работы по сносу сгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке продолжились. Сегодня на его месте остались одни лишь «руины».
Сюжет
Пожар

Большая часть ТЦ «Максим» сгорела ещё в 2019 году. С тех пор неприглядное, обгоревшее здание мешало глазу жителей Владивостока. Многие ждали, когда же его снесут и построят на этом месте что-то новое.

Построить — ещё ничего не построили, конечно. Но вот процесс сноса здания уже подходит к концу. Сейчас на месте «Максима» можно увидеть лишь его остатки и всякий мусор.

Что построят на месте сгоревшего ТЦ и построят ли что-то вообще — пока неизвестно. Однако у горожан уже есть пожелания на этот счёт.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что хотят видеть жители Владивостока на месте сгоревшего ТЦ «Максим».

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Пожар
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