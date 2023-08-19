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Posted 19 августа, 04:04

Published 19 августа, 04:04

Modified Вчера, 00:42

Updated Вчера, 00:42

Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%

Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%

19 августа 2023, 04:04
Работникам госорганов в Приморье поднимут зарплату уже с 1 октября. Индексация коснётся таких профессий как кассир, комендант, экспедитор и многих и других.
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Люди

С 1 октября 2023 года правительство проведет перерасчёт зарплат работников государственных учреждений. Но только для тех, кто не относится к категории военнослужащих. Уровень индексации составит 5,5%. Об этом сообщают «Новые Известия» с ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Индексация затронет ряд должностей. Среди них: коменданты, руководители канцелярий, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие специалисты, которые трудятся в госучреждениях.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что работодатели в Приморье готовы платить больше новым сотрудникам.

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