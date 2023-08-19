Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%

С 1 октября 2023 года правительство проведет перерасчёт зарплат работников государственных учреждений. Но только для тех, кто не относится к категории военнослужащих. Уровень индексации составит 5,5%. Об этом сообщают «Новые Известия» с ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.