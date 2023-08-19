Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%

Posted 19 августа, 04:04
Published 19 августа, 04:04
Modified Вчера, 00:42
Updated Вчера, 00:42
С 1 октября 2023 года правительство проведет перерасчёт зарплат работников государственных учреждений. Но только для тех, кто не относится к категории военнослужащих. Уровень индексации составит 5,5%. Об этом сообщают «Новые Известия» с ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Индексация затронет ряд должностей. Среди них: коменданты, руководители канцелярий, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие специалисты, которые трудятся в госучреждениях.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что работодатели в Приморье готовы платить больше новым сотрудникам.