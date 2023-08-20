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Posted 20 августа, 06:09

Published 20 августа, 06:09

Modified Вчера, 00:41

Updated Вчера, 00:41

Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России

Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео

20 августа 2023, 06:09

Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России

Во Владивостоке прошел грандиозный автопробег, посвященный Дню Государственного флага России, который оживил улицы города яркими красками национальных символов и позволил гражданам прочувствовать единство и гордость за свою родину.

Во Владивостоке состоялся грандиозный автопробег, посвященный Дню Государственного флага России. Участники этого события, украшенные флагами страны, проехали по главным улицам города, придавая им яркость и национальные оттенки. Стартовой точкой маршрута послужил мемориал Боевой славы Тихоокеанского флота, где собрались участники, исполнители и зрители.

Автомобильный кортеж создал праздничную атмосферу в городе и побудил людей выйти на улицы, чтобы поддержать участников автопробега.

Закончился автопробег в парке Победы. Именно здесь состоялся грандиозный финал — развертывание огромного флага России. Каждый присутствующий выразил радость и гордость за свою родину в этот важный день.

Этот автопробег, посвященный Дню Государственного флага России, стал не только ярким событием для жителей Владивостока, но и напоминанием о важности и значимости национальных символов.

#Культура#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Праздник#День флага#Государственный флаг РФ
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