Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео

Posted 20 августа, 06:09
Published 20 августа, 06:09
Modified Вчера, 00:41
Updated Вчера, 00:41
Во Владивостоке состоялся грандиозный автопробег, посвященный Дню Государственного флага России. Участники этого события, украшенные флагами страны, проехали по главным улицам города, придавая им яркость и национальные оттенки. Стартовой точкой маршрута послужил мемориал Боевой славы Тихоокеанского флота, где собрались участники, исполнители и зрители.
Автомобильный кортеж создал праздничную атмосферу в городе и побудил людей выйти на улицы, чтобы поддержать участников автопробега.
Закончился автопробег в парке Победы. Именно здесь состоялся грандиозный финал — развертывание огромного флага России. Каждый присутствующий выразил радость и гордость за свою родину в этот важный день.
Этот автопробег, посвященный Дню Государственного флага России, стал не только ярким событием для жителей Владивостока, но и напоминанием о важности и значимости национальных символов.