13 новых медицинских учреждений появятся в Приморском крае к 2025 году

ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) будут построены в таких сёлах, как Веденка Филаретовка и Марково, Баневурово, Первомайское, Гончаровка, Заречное (это значит, что в десятках округов Приморья появятся долгожданные медучреждения). Ждут строительства ФАПов также в посёлк Средний под Находкой, на Де-Фризе и в Рудном-1.