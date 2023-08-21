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13 новых медицинских учреждений появятся в Приморском крае к 2025 году

13 новых медицинских учреждений появятся в Приморском крае к 2025 году

21 августа 2023, 07:19
В 2024 году в Приморском крае будет построено 13 медицинских учреждений. 10 ФАПов и три амбулатории появятся в разных районах края.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, на эти цели из бюджета выделено более 255 миллионов рублей.

Врачебные амбулатории распахнут свои двери в трёх посёлках. Один из них — Экипажный — расположен на Русском. Две новенькие амбулатории появятся также в Смоляниново и Рудном, на юге и севере Приморья.

ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) будут построены в таких сёлах, как Веденка Филаретовка и Марково, Баневурово, Первомайское, Гончаровка, Заречное (это значит, что в десятках округов Приморья появятся долгожданные медучреждения). Ждут строительства ФАПов также в посёлк Средний под Находкой, на Де-Фризе и в Рудном-1.

Также следует отметить, что одновременно идут работы по поиску фельдшеров, врачей, лаборантов, словом, медперсонала, который начнёт работу в новых медучреждениях, как только они будут сданы в эксплуатацию и оборудованы всем необходимым.

#Общество#Приморский край#Новости#Медицина#Медицинские услуги
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