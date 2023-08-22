Чугуевка против Находки и Владивостока: определились полуфиналисты «Динамо-Кубка»

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Самые внимательные болельщики за верно угаданные результаты турнира уже получают сладкие призы, о которых позаботился генеральный партнер — Фабрика мороженого «Урса».
По итогам четвертьфинальных матчей в полуфинал вышли: чугуевский «Уссури», владивостокский «Анри», находкинский «Океан» и чугуевский «Восток». Все игры получились крайне результативными: команды забили 21 мяч!
Как отметил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов, на этой стадии сенсаций в турнире не произошло.
«Более классные команды выиграли по делу. Хотя тому же „Океану“ пришлось отыгрываться, а в матче „Уссури“ игра шла до первого забитого гола. Тем не менее, можно констатировать, что две команды из Чугуевки вошли в четверку лучших в кубке и, возможно даже, нас ждет „чугуевский“ финал», — рассказал Сергей Вязов.
Начинались четвертьфинальные игры во Владивостоке, где чугуевский «Уссури» не оставил шансов «Локомотиву»: 4:0. В Находке «Океан» с трудом одолел «Регион-25» со счетом 3:2. На следующий день чугуевский «Восток» справился с «Артемом»: 4:1. Завершился четвертьфинал разгромом «Анри» уссурийского «Регион-Приморье» со счетом 7:0.
В полуфиналах «Динамо-Кубка» чугуевский «Восток» сыграет с владивостокским «Анри», а находкинский «Океан» — с чугуевским «Уссури».
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей.
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