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Posted 22 августа, 03:18

Published 22 августа, 03:18

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Обувь нестандартных размеров — добровольцам «Тигра»

Обувь нестандартных размеров — добровольцам «Тигра»

22 августа 2023, 03:18
Фото: ФППК
Несколько десятков пар берцев нестандартных размеров отправили в зону специальной военной операции председатель профсоюза «Торговое единство» в Приморье, зампредседателя комиссии по содействию экономическому развитию Общественной палаты региона Марина Семенова и ее заместитель Андрей Прокопчук.

«Обувь приобрели при финансовой поддержке „Крайрыболовпотребсоюза“ для добровольческого отряда „Тигр“. Речь о размерах более 45-го. Оказалось, они крайне востребованы, но их как раз всегда не хватает», — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза «Торговое единство» Марина Семенова.

Отраслевое профобъединение торговли регулярно поддерживает земляков-военнослужащих. Это не первая поставка обуви и других необходимых вещей в зону специальной военной операции. Профсоюз намерен помогать и дальше.

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