Обувь нестандартных размеров — добровольцам «Тигра»

«Обувь приобрели при финансовой поддержке „Крайрыболовпотребсоюза“ для добровольческого отряда „Тигр“. Речь о размерах более 45-го. Оказалось, они крайне востребованы, но их как раз всегда не хватает», — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза «Торговое единство» Марина Семенова.