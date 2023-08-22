Обувь нестандартных размеров — добровольцам «Тигра»

Posted 22 августа, 03:18
Published 22 августа, 03:18
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
«Обувь приобрели при финансовой поддержке „Крайрыболовпотребсоюза“ для добровольческого отряда „Тигр“. Речь о размерах более 45-го. Оказалось, они крайне востребованы, но их как раз всегда не хватает», — рассказала председатель Приморской краевой организации профсоюза «Торговое единство» Марина Семенова.
Отраслевое профобъединение торговли регулярно поддерживает земляков-военнослужащих. Это не первая поставка обуви и других необходимых вещей в зону специальной военной операции. Профсоюз намерен помогать и дальше.