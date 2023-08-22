«Овации трибун»: в Приморье пройдет международная битва за кубок губернатора региона

Главное событие вечера любители боевых искусств ждали не один год — легенда мирового ММА Сергей Харитонов встретится в поединке с бразильским тяжеловесом Роджерсом «Тигр» Соуза. Этот поединок обещает стать не только главным событием года, но и настоящим шоу для всех присутствующих. Ведущим этого зрелищного турнира будет признанный ринг-анонсер Александр Загорский.