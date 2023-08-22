«Овации трибун»: в Приморье пройдет международная битва за кубок губернатора региона

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Ожидается участие выдающихся бойцов из разных уголков мира, включая Россию, Бразилию, Египет, Ирак, Сербию и Белоруссию. Состязания обещают быть на высшем уровне, зрители получат уникальную возможность насладиться бескомпромиссными поединками и соревновательным духом.
Главное событие вечера любители боевых искусств ждали не один год — легенда мирового ММА Сергей Харитонов встретится в поединке с бразильским тяжеловесом Роджерсом «Тигр» Соуза. Этот поединок обещает стать не только главным событием года, но и настоящим шоу для всех присутствующих. Ведущим этого зрелищного турнира будет признанный ринг-анонсер Александр Загорский.
На турнире также ожидается присутствие почетного гостя — олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина. Его присутствие подчеркнет важность данного события в мире спорта. Информацию о наличии билетов можно уточнить по номеру телефона +7(423) 243-22-22 и на сайте vl.ru.