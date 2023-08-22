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«Овации трибун»: в Приморье пройдет международная битва за кубок губернатора региона

«Овации трибун»: в Приморье пройдет международная битва за кубок губернатора региона

22 августа 2023, 07:17
Фото: предоставлено организаторами
26 августа в Приморском крае пройдет одно из самых значимых спортивных событий года — турнир MFP241 по современному панкратиону. Мероприятие состоится в «Фетисов Арене» и обещает стать настоящим праздником для любителей боевых искусств.
Сюжет
Люди

Ожидается участие выдающихся бойцов из разных уголков мира, включая Россию, Бразилию, Египет, Ирак, Сербию и Белоруссию. Состязания обещают быть на высшем уровне, зрители получат уникальную возможность насладиться бескомпромиссными поединками и соревновательным духом.

Главное событие вечера любители боевых искусств ждали не один год — легенда мирового ММА Сергей Харитонов встретится в поединке с бразильским тяжеловесом Роджерсом «Тигр» Соуза. Этот поединок обещает стать не только главным событием года, но и настоящим шоу для всех присутствующих. Ведущим этого зрелищного турнира будет признанный ринг-анонсер Александр Загорский.

На турнире также ожидается присутствие почетного гостя — олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина. Его присутствие подчеркнет важность данного события в мире спорта. Информацию о наличии билетов можно уточнить по номеру телефона +7(423) 243-22-22 и на сайте vl.ru.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Люди#Мероприятие
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