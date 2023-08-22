Приморье — лидер на Дальнем Востоке по жилищному строительству

Развитие строительной отрасли и увеличение объемов строительства жилья является одним из приоритетных задач социально-экономического развития Приморья. Правительство региона ставит себе цель ежегодно наращивать объемы. Планируемый показатель на 2024 год остается тем же: один миллион 100 тысяч квадратных метров. Это связано с необходимостью масштабного строительства инженерной инфраструктуры. А вот начиная, с 2025 года показатели жилищного строительства планируется увеличивать — сначала до 1,3 миллиона «квадратов», в 2026 году до 1,5 миллиона, а в 2027 уже до 1,8 миллиона квадратных метров. Исполняя распоряжения и поставленные задачи губернатором региона, к 2030 году Приморье должно выйти на показатель не менее двух миллионов «квадратов» нового жилья.