Приморье — лидер на Дальнем Востоке по жилищному строительству

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Приморье остается в лидерах среди других регионов Дальнего Востока и входит в ТОП-20 субъектов России по объёмам строительства жилья, которые сохраняют динамику роста — за последние почти 2,5 года жилищное строительство в регионе приросло еще миллионов квадратных метров.
В минстрое Приморья отметили, что тенденция к увеличению активности компаний-застройщиков наблюдается во всем Дальнем Востоке, но наибольший прирост отмечается в Приморье — здесь самые большие объемы строящегося жилья, которые за прошедшие 30 месяцев увеличились на один миллион «квадратов». При этом только в пером полугодии текущего года этот показатель в регионе увеличился на 48,3% и составил 625 тысяч квадратных метров жилых помещений.
Факторами, повлиявшими на рост жилищного строительства, можно назвать четко проработанную политику губернатора региона Олега Кожемяко, которая связана, в том числе с личным контролем исполнения поставленных задач и эффективным взаимодействием со строителями и производителями материалов, которое позволяет улучшать качество и сроки исполнения работ.
Рост объема жилищного строительства в целом по России за этот период составил 8% и достиг 101,1 миллиона квадратных метров. Основной прирост при этом показали в основном те регионы, которые не входят в десятку традиционных лидеров по объему строящегося жилья.
В ведомстве подчеркнули, что главным механизмом, повлиявшим на региональный строительный рынок, стала «Дальневосточная ипотека», которая дает возможность жителям региона приобрести жилье на выгодных условиях.
Отметим, что наряду со строительством многоквартирных домов и жилых комплексов выросли и объемы строительства частного жилья — за шесть месяцев 2023 года жители Приморья построили более 320 квадратных метров, что на 17,3% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Ранее в ходе встречи министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что строительная отрасль демонстрирует положительную динамику, даже несмотря на ковидные ограничения и санкционное давление недружественных стран, которые в последние годы оказывали немалое влияние на экономические процессы в стране.
Развитие строительной отрасли и увеличение объемов строительства жилья является одним из приоритетных задач социально-экономического развития Приморья. Правительство региона ставит себе цель ежегодно наращивать объемы. Планируемый показатель на 2024 год остается тем же: один миллион 100 тысяч квадратных метров. Это связано с необходимостью масштабного строительства инженерной инфраструктуры. А вот начиная, с 2025 года показатели жилищного строительства планируется увеличивать — сначала до 1,3 миллиона «квадратов», в 2026 году до 1,5 миллиона, а в 2027 уже до 1,8 миллиона квадратных метров. Исполняя распоряжения и поставленные задачи губернатором региона, к 2030 году Приморье должно выйти на показатель не менее двух миллионов «квадратов» нового жилья.
В регионе также активно строится арендное жилье, преимущество которого в более низкой в сравнении с рыночной, на 50% стоимости. Такие квартиры предоставляются в пользование востребованным специалистам, у которых есть право выкупа, в том числе с помощью ипотечного кредитования. В планах региональных властей в 2023–2024 годах сдать в эксплуатацию не менее 60 тысяч квадратных метров арендного жилья во Владивостоке и других населенных пунктах края.