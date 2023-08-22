Работа в режиме ЧС: губернатор Приморья контролирует ликвидацию последствий стихии

Стоит отметить, что введение режима ЧС со стороны губернатора укладывается в его стиль работы в период паводка в Приморье. Глава региона не просто информировал население края сухими заявлениями и общими фразами о ходе спасательных работ, а в режиме нон-стоп в своих ресурсах отражал реальную картину стихийного бедствия: с масштабными затоплениями, с пострадавшими людьми и проблемами, с которыми они столкнулись. Очевидно, что сглаживать углы в подобных ситуациях — не его метод. Он показывает всё, как есть, даже если это выглядит неудобно. Причина такого формата работы, в том числе, связана с необходимостью оперативного решения проблем в условиях бюрократических процедур.