Работа в режиме ЧС: губернатор Приморья контролирует ликвидацию последствий стихии

Posted Сегодня, 00:56
Published Сегодня, 00:56
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Крупнейший за последние годы тайфун, который ударил по Приморью, привел к серьёзным последствиям для жителей нескольких муниципалитетов. Дома и квартиры приморцев были подтоплены, а имущество фактически утрачено. Глава региона Олег Кожемяко лично проехал по пострадавшим территориям и убедился в масштабных разрушениях, после чего принял решение о введении регионального режима ЧС.
С первых дней тайфуна Ханун глава региона стал выезжать в подтопленные районы, где проводил заседания оперативных штабов, лично осматривал территории, встречался с местными жителями, проверял условия проживания пострадавших во временных пунктах размещения, контролировал вопросы обеспечения приморцев питьевой водой, продуктами и предметами первой необходимости. Ситуацию во многих муниципалитетах осложняли переливы и разрушения дорог. В 12 муниципалитетах отсутствовали проезды в населенные пункты. До некоторых можно было добраться только на лодках или по воздуху.
Так, по распоряжению Олега Кожемяко в Октябрьский округ, который он посетил в разгар тайфуна, были усилены спасательные службы. В Константиновку направлены амфибия и спасатели на лодках. Проезд в населенный пункт был затруднен из-за селя, сошедшего с сопок. Дорожники с помощью тяжелой техники пробивала пути в Покровку, куда нужно было доставить эвакуированных.
«Мы находимся непосредственно в Константиновке. Это был наиболее сложный населенный пункт, куда ночью пришла вода. Люди были отрезаны. Сидели на крышах. Благодаря работе спасателей все были перевезены в безопасное место. С утра дорожники пробили те завалы, которые сошли с гор, пробили дорогу», — заявил, находясь на месте происшествия, Олег Кожемяко.
В некоторых городах, селах и поселках целые микрорайоны уходили под воду, лишая людей крыши над головой и личного имущества. В Уссурийске, например, для жителей района Семь ветров, где многоквартирные дома были затоплены даже до второго этажа, ситуация усугублялась разрушением дамбы и разливом мазута. В итоге городской инфраструктуре и имуществу граждан нанесен колоссальный ущерб.
Уссурийскому городскому округу глава региона уделил особое внимание, так как этот муниципалитет больше всего пострадал от большой воды и аварий на местных объектах инфраструктуры.
«Уссурийск подвергся большому наводнению. Здесь работают спасатели. Работает мэрия вместе со своими штабами, всеми силами, в частности энергетиками, представителями жилищно-коммунального хозяйства. Сюда перебрасываются сейчас силы и средства, в том числе из других регионов. Нужно оказывать помощь жителям, проживающим в частных домах, по разбору завалов, выносу ила. Такие силы и средства имеются», — заявил Олег Кожемяко, находясь с визитом в Уссурийске.
Еще одной значительно пострадавшей территорией является Спасский район и Спасск-Дальний. Здесь Олег Кожемяко провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«Первое, на что следует обратить внимание — это организация помощи людям. Надо развернуть палатки на местах, где были массовые подтопления, и организовать там выдачу печек, газовых баллонов, воды, еды. Направлять туда все с пунктов приема гуманитарной помощи, где идет сбор необходимого. Нужно взять на контроль многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов, всех, кто не может сам справиться с очисткой дома, выносом мебели на просушку», — подчеркнул Олег Кожемяко.
«Получаем пушки, завозим газовые плиты, в том числе из соседних муниципальных образований, с которыми об этом договорились. Продукты выдаются людям в пунктах временного размещения», — подчеркнул глава Спасского района Андрей Колот.
После заседания комиссии губернатор побывал на улицах, которые еще недавно были затоплены, посмотрел, как идут восстановительные работы, пообщался с жителями. Глава региона побывал и в наиболее пострадавшем микрорайоне «Спасска-Дальнего — ЦРМ, где был затоплен весь частный сектор. Как неоднократно отмечал Олег Кожемяко, во время наводнений не может быть чужой беды. Поэтому в крае задействованы все имеющиеся силы и средства.
В общей сложности за время паводка в пострадавших населенных пунктах было эвакуировано почти 3000 человек. Как поясняет министр по делам ГОЧС края Александр Златкин, сегодня паводковая обстановка на территории региона нормализуется. Подтопленными оказались 29 населенных пунктов региона, 16 многоквартирных и 4 604 дома частного сектора, 5 555 придомовых территорий. Отрезанными были 28 населенных пунктов, в пяти было нарушено электроснабжение, в 22 муниципалитетах фиксировались перебои с сотовой связью.
По итогам объезда затопленных территорий региона губернатор Олег Кожемяко принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба.
Стоит отметить, что введение режима ЧС со стороны губернатора укладывается в его стиль работы в период паводка в Приморье. Глава региона не просто информировал население края сухими заявлениями и общими фразами о ходе спасательных работ, а в режиме нон-стоп в своих ресурсах отражал реальную картину стихийного бедствия: с масштабными затоплениями, с пострадавшими людьми и проблемами, с которыми они столкнулись. Очевидно, что сглаживать углы в подобных ситуациях — не его метод. Он показывает всё, как есть, даже если это выглядит неудобно. Причина такого формата работы, в том числе, связана с необходимостью оперативного решения проблем в условиях бюрократических процедур.
Как отметил глава региона, ущерб от обрушившегося на Приморье тайфуна, настолько велик, что муниципальные образования самостоятельно не справятся с его последствиями. Именно поэтому было принято решение о введении регионального ЧС. Об этом губернатор края заявил на встрече с директором департамента оперативного управления МЧС России Анатолием Елизаровым. Введение регионального режима ЧС позволит увеличить размеры выплат пострадавшим гражданам.
Губернатор поблагодарил сотрудников МЧС за помощь в ликвидации последствий стихии, в частности за оперативную переброску в край спасателей Амурского спасцентра, аэромобильной группировки.
«Люди с первых часов оказывали помощь пострадавшим жителям, перевозили их на лодках. Делали все, чтобы не было жертв, спасали имущество, животных. За это спасателям огромное спасибо», — сказал Олег Кожемяко, отметив, что спасательная группировка останется в регионе до полной ликвидации последствий. Такой договоренности удалось достичь с главой МЧС России Александром Куренковым.
Анатолий Елизаров поддержал решение о введении регионального ЧС, отметив, что сейчас необходимо максимально поддержать граждан. Возможно, возникнет необходимость обращения на федеральный уровень для оказания помощи людям. «И решение о введении краевого ЧС абсолютно правильное», — подчеркнул глава департамента.
Согласно подписанному губернатором постановлению, обстановка, сложившаяся на территориях Уссурийского, Лесозаводского городских округов, городского округа Спасск-Дальний, Анучинского, Красноармейского, Октябрьского, Пограничного, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных округов, Дальнереченского, Михайловского, Надеждинского, Спасского муниципальных районов признается чрезвычайной ситуацией регионального характера. В связи с этим приморцы, пострадавшие в результате стихии, получат меры социальной поддержки.
Как пояснили в министерстве труда и социальной защиты края, граждане могут обратиться за единовременной материальной помощью в размере 10 тысяч рублей, выделяемой в связи с нарушениями условий жизнедеятельности, и за финансовой помощью в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 50-100 тысяч рублей до 15 октября. Степень утраты имущества определяет муниципальная комиссия, и после ее решения назначается выплата.
«Выплата назначается каждому гражданину, поэтому отдельные заявления должны быть заполнены на каждого пострадавшего, включая детей, и поданы через портал Госуслуг, в пунктах временного размещения или в МФЦ. При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и банковские реквизиты», — отметили в ведомстве.
Параллельно с мерами, принимаемыми правительством региона для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим, повсеместно в Приморье открылись и действуют пункты сбора гуманитарной помощи, куда все желающие приморцы могут принести необходимые продукты и вещи.
«Мы видим, как люди откликнулись на беду: меньше, чем за сутки, в точки приема гуманитарной помощи принесли много продуктов, одежды, предметов гигиены. Включились муниципалитеты, депутаты, общественные организации. Все будет оперативно доставлено населению. Правительство Приморья активно включается в ту работу, которую проводят муниципальные образования по ликвидации последствий тайфуна и оказанию помощи местным жителям. Благодарю всех, кто сейчас поддерживает пострадавших», — отметил Олег Кожемяко.
В фокусе внимания продолжает оставаться ситуация с прорывом дамбы в Уссурийске. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что авария на дамбе стала причиной тяжелейшей ситуации в районе Семь ветров. Восстановление гидротехнического сооружения будет возможным только после того, как паводковая ситуация в Уссурийске стабилизируется.
По словам главы региона, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку подрядной организации и службы заказчика, которые занимались возведением дамбы, оценивают, как велся контроль строительства.
«Дождемся расследования, думаю, виновные будут названы и наказаны. В любом случае сейчас подрядчику необходимо подготовить технику, стройматериалы, определиться с типом грунтов и местом их забора. В рамках режима ЧС будем отсыпать, укатывать эту дамбу, чтобы она отвечала всем требованиям», — обозначил Губернатор.
На месте работы будут контролировать министр природных ресурсов края и специалист-гидротехник из числа местных жителей. Одновременно с этим начнется расчистка территории от мазута, которой займется профильная компания.
«Мы долго общались с жителями пострадавших районов, понимаем их горе и переживания. Здесь быть безучастным невозможно. Должна быть объективная оценка нанесенного людям ущерба по каждой квартире, дому. Кроме того, как только сойдет вода, необходимо оценить ущерб и составить смету на ремонт детского сада. На время детей распределить по другим садикам», — поручил Олег Кожемяко местным властям.
Помощь Приморью от федеральных властей не заставила себя долго ждать. Во вторник, 16 августа президент России Владимир Путин дал распоряжение министру МЧС РФ Александру Куренкову и губернатору Приморского края Олегу Кожемяко подготовить необходимые документы для получения регионом финансовой помощи.
На вопрос президента, нужна ли дополнительная помощь, глава МЧС Александр Куренков ответил, что Приморскому краю понадобится финансовая помощь.
«Вы тогда вместе с губернатором организуйте соответствующий запрос, оформите все, что нужно. Понятно, что нужно делать в таких случаях, и сделать нужно как можно быстрее», — поручил Владимир Путин.
Глава региона Олег Кожемяко подчеркнул, что для края эта поддержка очень важна и отметил, что помощь будет направлена на выплаты пострадавшим гражданам, на финансирование аварийно-восстановительных работ по дорогам и домам.
«Край серьезно пострадал. Президент дал соответствующее поручение подготовить необходимые документы. В ближайшее время муниципальные комиссии, правительство края подготовит их. Не везде еще сошла вода, идет оценка ущерба, но в течение следующей недели такие документы подготовим и направим», — заявил он.
Олег Кожемяко добавил, что уже провел переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, в ходе которых обсуждался вопрос оказания помощи региону — все меры поддержки краю будут оказаны. Так, Алексей Чекунков заявил, что Приморскому краю будет выделено 340 миллионов рублей на ликвидацию последствий тайфуна.
«Никто из людей не окажется без внимания и помощи, для этого на местах работают административные комиссии, которые устанавливают суммы ущерба и оказывают адресную помощь каждому пострадавшему жителю», — заверил глава Приморья.