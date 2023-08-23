Сотрудники «Терминала Астафьева» отправились в Спасский район для оказания помощи

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
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«Помогаем жителям с заполнением необходимых документов на получение компенсаций за потерю основных ценностей. К сожалению, у людей очень большие потери: поразмывало печки, затапливало холодильники, бытовую технику. Самый большой урон нанесен урожаю на огородах», — рассказал сотрудник АО «Терминал Астафьева» Евгений Шарыга.
Сотрудники «Терминала Астафьева» вместе с представителями других предприятий города Находка отправились в Спасский район для оказания помощи местным властям по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко.