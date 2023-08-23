zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:40

Published Сегодня, 01:40

Modified Сегодня, 01:43

Updated Сегодня, 01:43

Сотрудники «Терминала Астафьева» отправились в Спасский район для оказания помощи

Сотрудники «Терминала Астафьева» отправились в Спасский район для оказания помощи

23 августа 2023, 01:40
Фото: пресс-служба «Терминал Астафьева»
Сотрудники «Терминала Астафьева» при поддержке администрации города Спасска-Дальнего помогают жителям Спасского района, пострадавшим от наводнения, осматривая затопленные дома, фиксируя повреждения и помогая заполнить документы для получения компенсаций.
«Помогаем жителям с заполнением необходимых документов на получение компенсаций за потерю основных ценностей. К сожалению, у людей очень большие потери: поразмывало печки, затапливало холодильники, бытовую технику. Самый большой урон нанесен урожаю на огородах», — рассказал сотрудник АО «Терминал Астафьева» Евгений Шарыга.

Сотрудники «Терминала Астафьева» вместе с представителями других предприятий города Находка отправились в Спасский район для оказания помощи местным властям по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

#Происшествия#Приморский край#Новости#Терминал Астафьева
Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17