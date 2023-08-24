«Это будут интересные матчи!» — полуфиналы «Динамо-Кубка» уже ждут в Находке

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Первыми на реконструированное силами АО «Терминал Астафьева» нижнее поле стадиона «Водник» выйдут хозяева, находкинский «Океан». За выход в финал они поборются с чугуевским «Востоком». В четвертьфинале «Океан» обыграл «Регион-25» со счетом 3:2, а «Восток» — «Артем» со счетом 4:1.
Главный тренер находкинского «Океана» Александр Тихоновецкий уверен, что обе полуфинальные встречи понравятся болельщикам.
«В четвертьфинале мы встречались с тем же соперником, что и в прошлом году. Но в этот раз игра получилась более интересной для болельщиков, игра получилась более интересной для болельщиков, наши футболисты сами „подарили“ им такую нервную концовку, упустив много шансов. Надеюсь, теперь они сделают выводы и настроятся на полуфинал по-настоящему. Потому что соперник — молодая, дерзкая команда. Тем более, этот кубок, здесь собраться на одну игру может каждый. Нам будет тяжело, а болельщикам, надеюсь, интересно», — рассказал Александр Тихоновецкий.
Руководитель команды «Восток» Максим Москвитин тоже считает, что матч и для его футболистов будет непростым.
«Изначально в кубке мы настраивались выйти в полуфинал. Теперь, когда первая задача выполнена, все почувствовали вкус победы, и хотим выиграть и следующую игру. Играть будем как в четвертьфинале — за счет борьбы и самоотдачи. Да, „Океан“ — очень сильная команда, у них другие задачи, нам будет тяжело. Но есть перед глазами пример команды „КСШОР“, а остальное увидим на поле», — сообщил Максим Москвитин.
Игра «Океан» — «Восток» пройдет в субботу, 26 августа в 15 часов. Второй полуфинал, «Уссури» — «Анри», в 18 часов. Ждем болельщиков на трибунах стадиона в Находке!
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей.
Если выбраться на стадион в Находке не получится, следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в вКонтакте, Телеграме. ВКонтакте — https://vk.com/dynamo_kubok Telegram — https://t.me/dynamo_kubok