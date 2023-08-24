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Константин Шестаков: все проблемы решаемы, нужно только время

Константин Шестаков: все проблемы решаемы, нужно только время

24 августа 2023, 01:57
Фото: Анастасия Котлярова
Глава Владивостока рассказал о работе по замене теплосетей в городе.

И хочется всё сделать по мановению волшебной палочки, но…

Нерешаемых проблем во Владивостоке нет, уверен глава администрации города Константин Шестаков. Другое дело — сколько времени потребуется для их решения.

— Решение любого вопроса — дело системное, — уверен глава города. — Важно это понимать. Да, хочется и то, и другое, и вот это сделать как можно быстрее, весь этот ворох проблем, мероприятий, мечтаний, которые витают вокруг тебя. Но у тебя есть бюджет, есть сроки, есть фактический людской ресурс, который может это выполнить. И ориентироваться нужно на него. Поэтому сам факт, что нам это нужно растянуть даже не на один год, например, по ремонту теплосетей в городе, конечно, огорчает. Хочется по мановению волшебной палочки решить все эти задачи, но, к сожалению, мир другой. Нам нужно системно искать деньги, хороших подрядчиков, контролировать их работу, а это растягивается на большой промежуток времени.

Константин Владимирович не случайно привёл в пример работы по замене теплотрасс во Владивостоке. Эта проблема долгое время имела статус нерешаемой и по большому счёту никто и не пытался её системно решить. Только с приходом команды Шестакова за вопрос модернизации сетей теплоснабжения в столице ДФО взялись всерьёз. И всего за два года сумма, которая из разных источников выделяется на ремонт коммуникаций, возросла многократно.

Например, в 2021 году расходы на то, что можно было без иронии назвать латанием дыр, не дотягивали и до 200 млн рублей, то в 2023 году — когда идёт не «художественная штопка», а настоящая масштабная замена теплотрасс, более 20 км сетей будет приведено в порядок и на это уйдёт более 4 млрд рублей. Но работа по модернизации коммуникаций на этом не заканчивается, в будущем году процесс будет продолжен. Владивосток не может больше жить по принципу «авось, зимой не рванёт». Проблему команда Константина Шестакова взялась решать серьёзно, масштабно, в полном объёме. Системно, как положено.

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