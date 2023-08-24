Константин Шестаков: все проблемы решаемы, нужно только время

Например, в 2021 году расходы на то, что можно было без иронии назвать латанием дыр, не дотягивали и до 200 млн рублей, то в 2023 году — когда идёт не «художественная штопка», а настоящая масштабная замена теплотрасс, более 20 км сетей будет приведено в порядок и на это уйдёт более 4 млрд рублей. Но работа по модернизации коммуникаций на этом не заканчивается, в будущем году процесс будет продолжен. Владивосток не может больше жить по принципу «авось, зимой не рванёт». Проблему команда Константина Шестакова взялась решать серьёзно, масштабно, в полном объёме. Системно, как положено.