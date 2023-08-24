Тысячи порций мороженого для соседей привезла в Китай Фабрика мороженого «Урса»

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Фабрика мороженого «Урса» привезла в Китай почти полтонны своей продукции. Многие жители северного Китая уже знакомы с замечательным мороженым из Владивостока, поэтому целенаправленно шли к стенду Приморского края.
«В первый день выставки посетители приобрели более тысячи порций мороженого „Урса“. Они со знанием выбирали вафельные стаканчики, сахарные рожки, батончики и эскимо нашей Фабрики. Ведь уникальность мороженого „Урса“ именно в составе из натуральных ингредиентов: сливочного масла, сгущенного молока, кедрового ореха и фисташки, ягод, в том числе приморских жимолости и винограда. Очередь у нашего павильона не прекращалась ни на минуту. А местные блогеры вовсю снимали себя с нашим мороженым, брали наши комментарии и даже устроили небольшой флешмоб», — отметили представители Фабрики мороженого «Урса».
Гостями павильона Фабрики мороженого «Урса» стали не только жители Китая, но и представители других стран. Так, стаканчик крем-брюле оценила делегация из Ямайки, главной примой которой была мисс Ямайка!