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Тысячи порций мороженого для соседей привезла в Китай Фабрика мороженого «Урса»

Тысячи порций мороженого для соседей привезла в Китай Фабрика мороженого «Урса»

24 августа 2023, 07:11
Фото: Фабрика мороженого «Урса»
Фабрика мороженого «Урса» принимает участие в Выставке XIV ЭКСПО «Китай — Северо-Восточная Азия» в Чаньчуне. Работа выставки продлится до 27 августа.
Сюжет
Китай

Фабрика мороженого «Урса» привезла в Китай почти полтонны своей продукции. Многие жители северного Китая уже знакомы с замечательным мороженым из Владивостока, поэтому целенаправленно шли к стенду Приморского края.

«В первый день выставки посетители приобрели более тысячи порций мороженого „Урса“. Они со знанием выбирали вафельные стаканчики, сахарные рожки, батончики и эскимо нашей Фабрики. Ведь уникальность мороженого „Урса“ именно в составе из натуральных ингредиентов: сливочного масла, сгущенного молока, кедрового ореха и фисташки, ягод, в том числе приморских жимолости и винограда. Очередь у нашего павильона не прекращалась ни на минуту. А местные блогеры вовсю снимали себя с нашим мороженым, брали наши комментарии и даже устроили небольшой флешмоб», — отметили представители Фабрики мороженого «Урса».
Фото: Фабрика мороженого «Урса»

Гостями павильона Фабрики мороженого «Урса» стали не только жители Китая, но и представители других стран. Так, стаканчик крем-брюле оценила делегация из Ямайки, главной примой которой была мисс Ямайка!

Фото: Фабрика мороженого «Урса»
#Культура#Общество#Экономика#Приморский край#Владивосток#Новости#Китай#Выставка#Мороженое#Ямайка
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