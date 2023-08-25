«Настоящий Кубок только начинается» — полуфиналы «Динамо-Кубка» уже завтра в Находке

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
В 15 часов на реконструированное силами АО «Терминал Астафьева» нижнее поле стадиона «Водник» выйдут хозяева, находкинский «Океан». За выход в финал они поборются с чугуевским «Востоком». В 18 часов чугуевский «Уссури» сыграет с владивостокским «Анри». В своих четвертьфиналах «Уссури» обыграл «Локомотив» 4:0, а «Анри» — «Регион-Приморье» 7:0.
Главный тренер владивостокского «Анри» Георгий Камалов считает, что в полуфинале его ждет первый по-настоящему серьезный соперник.
«Первые игры плей-офф выиграли уверенно, знали, что это команды, которые мы должны проходить, весь вопрос был только в количестве забитых нами мячей. Поэтому никакой эйфории от разгромных счетов у футболистов нет. Главные матчи для нас впереди — настоящий Кубок только начинается. В паре с „Уссури“, считаю, что шансы 50 на 50, мы равные команды. Хотя чугуевцы и заметно усилились футболистами, которые еще в том году играли за профессиональное „Динамо-Владивосток“. Поэтому мы настраиваемся на тяжелый бой, постараемся выполнить свои наработки. И надеемся на удачу, в матчах равных команд всё решает настрой и готовность», — поделился Георгий Камалов.
С коллегой согласен и главный тренер «Уссури» Илья Ткачев, считающий матчи с «Анри» уже больше шахматными.
«Когда встречаются равные соперники, всё решают нюансы: кто лучше подготовится, у кого сыграют замены, кому больше повезет — это уже шахматы. За свою команду могу сказать, что мы набрали в форму и готовы на 200%. Да, в первых играх кубка можно сказать, что нам повезло, вытащили на опыте две игры. А теперь у нас преимущество не только в опытных игроках, но и знании как доходить до финала кубка. Но о финале пока говорить рано», — отметил Илья Ткачев.
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей.
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