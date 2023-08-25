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«Настоящий Кубок только начинается» — полуфиналы «Динамо-Кубка» уже завтра в Находке

«Настоящий Кубок только начинается» — полуфиналы «Динамо-Кубка» уже завтра в Находке

25 августа 2023, 04:38
Фото: АО «Терминал Астафьева»
Уже завтра, 26 августа, в Находке пройдут полуфинальные матчи «Динамо-Кубка» Приморского края. Самых внимательных болельщиков за верно угаданные результаты турнира ждут сладкие призы, о которых позаботился генеральный партнер Фабрика мороженого «Урса».

В 15 часов на реконструированное силами АО «Терминал Астафьева» нижнее поле стадиона «Водник» выйдут хозяева, находкинский «Океан». За выход в финал они поборются с чугуевским «Востоком». В 18 часов чугуевский «Уссури» сыграет с владивостокским «Анри». В своих четвертьфиналах «Уссури» обыграл «Локомотив» 4:0, а «Анри» — «Регион-Приморье» 7:0.

Главный тренер владивостокского «Анри» Георгий Камалов считает, что в полуфинале его ждет первый по-настоящему серьезный соперник.

«Первые игры плей-офф выиграли уверенно, знали, что это команды, которые мы должны проходить, весь вопрос был только в количестве забитых нами мячей. Поэтому никакой эйфории от разгромных счетов у футболистов нет. Главные матчи для нас впереди — настоящий Кубок только начинается. В паре с „Уссури“, считаю, что шансы 50 на 50, мы равные команды. Хотя чугуевцы и заметно усилились футболистами, которые еще в том году играли за профессиональное „Динамо-Владивосток“. Поэтому мы настраиваемся на тяжелый бой, постараемся выполнить свои наработки. И надеемся на удачу, в матчах равных команд всё решает настрой и готовность», — поделился Георгий Камалов.

С коллегой согласен и главный тренер «Уссури» Илья Ткачев, считающий матчи с «Анри» уже больше шахматными.

«Когда встречаются равные соперники, всё решают нюансы: кто лучше подготовится, у кого сыграют замены, кому больше повезет — это уже шахматы. За свою команду могу сказать, что мы набрали в форму и готовы на 200%. Да, в первых играх кубка можно сказать, что нам повезло, вытащили на опыте две игры. А теперь у нас преимущество не только в опытных игроках, но и знании как доходить до финала кубка. Но о финале пока говорить рано», — отметил Илья Ткачев.

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «Урса», в этом году денежный приз, 450 тысяч рублей, будет распределен среди всех участвующих команд в зависимости от стадии турнира. Финалисты разыграют 300 тысяч рублей.

Если выбраться на стадион в Находке не получится, следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» во «ВКонтакте» и Telegram.

#Спорт#Приморский край#Новости#Терминал Астафьева
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